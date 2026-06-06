A los 41 años, Zeballos volvió a hacer historia y conquistó Roland Garros

Horacio Zeballos ganó Roland Garros junto a Marcel Granollers y sumó el tercer Grand Slam de su carrera.

Horacio Zeballos sigue escribiendo páginas doradas para el tenis argentino. A los 41 años , el marplatense se consagró este sábado bicampeón de Roland Garros en dobles junto al español Marcel Granollers y alcanzó el tercer título de Grand Slam de su carrera.

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Tras la consagración en París, el argentino no ocultó su emoción y dejó una reflexión que resumió el momento que atraviesa: "Estoy viviendo ahora el mejor momento de mi carrera, por lo que nunca es tarde para nadie" .

La dupla integrada por Zeballos y Granollers tuvo una actuación contundente en la final disputada en el estadio Philippe Chatrier. Vencieron al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2, en apenas una hora y 16 minutos de juego.

Embed ZEBALLOS Y GRANOLLERS, BICAMPEONES EN ROLAND GARROS



El argentino y el español defendieron con éxito el título de dobles en París al vencer en la final al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten. La dupla completó una campaña perfecta en París, sin perder un solo… pic.twitter.com/0U2SzPvxST — Clarín (@clarincom) June 6, 2026

El tercer Grand Slam para Zeballos y Granollers

Con esta victoria, la pareja sumó su tercer título de Grand Slam.

El camino ganador comenzó en Roland Garros 2025, donde lograron su primer major juntos. Meses después conquistaron el US Open 2025 y ahora volvieron a celebrar en la capital francesa para ratificar que atraviesan el mejor momento de su sociedad deportiva.

El marplatense aprovechó la ceremonia de premiación para agradecerle a su compañero por los años compartidos en el circuito.

"Esto es parte de un largo camino juntos. Cada día nos divertimos más. Gracias a ti por soportarme y a nuestros equipos", expresó el argentino ante el público parisino.

La emoción de Zeballos tras otro logro histórico

El título tiene un valor especial para Zeballos, que atraviesa una etapa excepcional de su carrera cuando muchos deportistas ya piensan en el retiro.

Su frase sobre que "nunca es tarde para nadie" rápidamente se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada y reflejó el esfuerzo de una trayectoria construida a base de perseverancia.

Del otro lado, Granollers también dedicó palabras de reconocimiento a su compañero.

El español recordó que durante años estuvieron cerca de alcanzar la gloria sin poder concretarla y destacó la fortaleza del equipo para seguir insistiendo hasta lograrlo.

Un lugar asegurado en la historia del tenis argentino

Con esta nueva consagración, Zeballos continúa ampliando un legado que ya ocupa un lugar destacado en el tenis argentino.

Especialista en dobles y referente de la disciplina a nivel mundial, el marplatense suma ahora tres títulos de Grand Slam, dos de ellos obtenidos de manera consecutiva en Roland Garros.

A los 41 años, lejos de bajar la intensidad, el argentino volvió a demostrar que sigue compitiendo al máximo nivel y que todavía tiene objetivos por conquistar.