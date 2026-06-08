El nuevo parte médico sobre el estado de salud Christian Eriksen tras su descompensación

La Federación de Fútbol Danesa informó que Christian Eriksen evoluciona favorablemente luego de desplomarse durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, disputado en Odense. El futbolista de 34 años permanece internado en el Hospital Universitario de Odense, donde se encuentra acompañado por su familia y se espera que reciba el alta médica en los próximos días.

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Según el reciente comunicado oficial emitido por la Federación Danesa de Fútbol (DBU), Eriksen se encuentra bajo cuidados permanentes: “Hablé con Christian esta mañana y se encuentra bien. Está con su familia y de buen ánimo. Se espera que reciba el alta pronto y pueda regresar a casa. Estamos cuidando bien de los jugadores y del personal, y mantenemos contacto constante con ellos”, aseguró Morten Boesen, médico de la selección nacional, en declaraciones reproducidas por la entidad.

El incidente se produjo cuando transcurría el minuto 65 del partido. Eriksen se llevó la mano al pecho y cayó al suelo, lo que llevó a que el árbitro suspendiera el encuentro de forma definitiva. Los equipos médicos ingresaron al campo de inmediato y, tras unos instantes de inconsciencia, el futbolista recuperó el conocimiento sobre el césped, pudo comunicarse con los médicos y abandonó el terreno de juego por sus propios medios antes de ser trasladado en camilla.

La federación danesa reportó que, tras el suceso que “el jugador recuperó el conocimiento muy rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él”, según el parte médico entregado por Boesen. Una vez en el hospital, los primeros exámenes arrojaron resultados alentadores, lo que permitió que el entorno del jugador transmitiera tranquilidad.

El hecho generó preocupación entre los aficionados y la comunidad futbolística internacional, debido a los antecedentes de Eriksen. En 2021, durante la Eurocopa, el mediocampista sufrió un paro cardíaco en un partido frente a Finlandia. Tras aquel episodio, se le implantó un desfibrilador automático subcutáneo, dispositivo que permanece activo y que, según el equipo médico, funcionó correctamente el domingo.

“El marcapasos funcionó correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó muy rápidamente y enseguida nos pusimos en contacto con él”, detalló Boesen en un primer informe difundido por la federación. El especialista añadió: “Cuidamos bien a los jugadores y al cuerpo técnico y nos mantenemos en contacto regular con ellos”.

Durante el incidente, compañeros y rivales formaron un cordón alrededor de Eriksen mientras recibía atención médica. El futbolista, actual jugador del Wolfsburgo alemán y exintegrante del Manchester United, Tottenham e Inter de Milán, fue retirado del campo en camilla y trasladado en ambulancia al hospital, lo que originó un aplauso y muestras de alivio por parte del público presente.

Desde que sufrió el paro cardíaco en 2021, Eriksen juega con un desfibrilador implantado y reanudó su carrera profesional ocho meses después, primero en el Brentford inglés y luego en equipos de la Premier League y la Bundesliga. El club alemán Wolfsburgo mantiene comunicación constante con la familia del jugador y la federación danesa. Por el momento, los médicos no han brindado información sobre el origen del nuevo desvanecimiento ni sobre su posible impacto en la continuidad deportiva de Eriksen.

FUENTE: Infobae