¿Indecisión o misterio?: el por qué todavía Scaloni no anunció el reemplazante de Balerdi

Pasaron 48 horas desde que el defensor Leonardo Balerdi fue desafectado de la lista de 26 de la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026 debido a un desgarro en el sóleo de su pierna derecha y el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, sigue sin definir a su reemplazante.

La razón por la cual aún no se confirmó el cambio la explicó el propio técnico luego de la victoria por 2-0 el sábado en el amistoso frente a Honduras: "Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central".

A su vez, el santafesino aclaró que la determinación llegará luego del amistoso de este martes contra Islandia, pero puertas adentro hay tres jugadores que preocupan: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, ya que el resto de los tocados se prevé que arriben a la Copa del Mundo sin problemas.

En las últimas horas, los dos laterales se sumaron a los entrenamientos con el resto del grupo y no parece que corran riesgo de perderse el Mundial, aunque serán exigidos en estos días y recién ahí el técnico definirá la lista de 26.

"Tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del flaco hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás", concluyó Scaloni en su conferencia de prensa.

Si finalmente todos los que llegaron a Estados Unidos con problemas físicos logran recuperarse, lo más probable es que Scaloni haga un cambio puesto por puesto y Marcos Senesi cuenta con chances de meterse en la lista. Sin embargo, no hay que descartar sorpresas y que se sume alguno de los que no formaron parte de la lista de 55, como Ignacio Ovando, ya que la AFA sabe que puede pedir una excepción ante la FIFA e incluir a uno que no estuvo en esa nómina.