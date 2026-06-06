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Boca busca entrenador

Riquelme llamó al Vasco Arruabarrena y hay un acercamiento

El presidente del Xeneize se comunicó con el exentrenador y le ofreció volver al club. Las partes seguirán conversando durante el fin de semana para definir el proyecto deportivo y las condiciones del acuerdo.

Por Agencia NA
Rodolfo Arruabarrena es el principal candidato para convertirse en el nuevo entrenador de Boca tras el llamado de Juan Román Riquelme.

Rodolfo Arruabarrena es el principal candidato para convertirse en el nuevo entrenador de Boca tras el llamado de Juan Román Riquelme.

Boca parece haber encontrado rápidamente al principal candidato para reemplazar a Claudio Úbeda. Apenas dos días después de la salida del entrenador, Juan Román Riquelme tomó la iniciativa y se comunicó con Rodolfo Arruabarrena para ofrecerle el cargo de director técnico del primer equipo.

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La respuesta fue alentadora para la dirigencia xeneize. Según trascendió, el Vasco Arruabarrena manifestó su deseo de regresar al club, aunque todavía resta una nueva reunión para avanzar sobre el proyecto deportivo y los detalles contractuales.

Riquelme busca cerrar rápido al nuevo DT de Boca

De acuerdo con la información publicada por TyC Sports, el contacto se produjo mientras Arruabarrena descansaba en un campo ubicado en la zona de General Las Heras, en la provincia de Buenos Aires.

Allí recibió el llamado de Riquelme, quien le transmitió su intención de que vuelva a conducir al equipo en un momento clave de la temporada.

Si bien todavía no existe un acuerdo definitivo, las negociaciones están encaminadas y el fin de semana podría resultar decisivo para cerrar la operación.

El recuerdo del primer ciclo de Arruabarrena

En caso de concretarse, será el segundo ciclo de Arruabarrena como entrenador de Boca.

Su primera etapa se desarrolló entre 2014 y 2016, cuando asumió tras la salida de Carlos Bianchi y logró reencauzar al equipo en un contexto complejo.

Durante ese período conquistó dos títulos: el Campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina 2015, aunque también quedó marcado por las eliminaciones ante River en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, esta última atravesada por el recordado episodio del gas pimienta en La Bombonera.

Una extensa trayectoria internacional

Luego de su salida de Boca, Arruabarrena desarrolló gran parte de su carrera en el exterior.

Dirigió a clubes como Al-Wasl, Shabab Al-Ahli y Al-Rayyan, además de experiencias en Egipto y Arabia Saudita.

También estuvo al frente de la Selección de Emiratos Árabes Unidos, aunque no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Ahora, diez años después de su salida, el Vasco podría tener una nueva oportunidad en el banco de Boca, esta vez con Riquelme como presidente y con el desafío de devolver al equipo al protagonismo en el fútbol argentino y continental.

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