Los Pumas en San Juan: cada entrada vendida ayudará a más de 2.000 jugadores locales

La cuenta regresiva para la llegada de Los Pumas a San Juan ya está en marcha. El próximo 11 de julio, la Selección Argentina recibirá a Gales en el Estadio San Juan del Bicentenario por el debut como local en el Nations Championship 2026, uno de los torneos más importantes del calendario internacional.

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Sin embargo, el impacto del encuentro no se limitará a lo que ocurra dentro de la cancha. A través de una modalidad especial de comercialización de entradas, más de 2.000 jugadores sanjuaninos se verán beneficiados de manera directa con recursos que serán destinados al crecimiento de los clubes de rugby de toda la provincia.

La iniciativa, impulsada en conjunto por la Unión Sanjuanina de Rugby, los clubes y el Gobierno provincial, establece que cada entrada adquirida a través de las instituciones participantes se transformará en una inversión para obras de infraestructura, equipamiento y mejoras destinadas a fortalecer el desarrollo de la disciplina.

De esta manera, la llegada de Los Pumas se convierte también en una oportunidad para potenciar el rugby local. Los beneficios alcanzarán a cerca de 2.000 jugadores federados y tendrán impacto en las familias y comunidades que diariamente forman parte de la vida de los clubes.

Las entradas generales continúan a la venta con un valor promocional de 20.000 pesos hasta el próximo 10 de junio. Los interesados pueden adquirirlas mediante las secretarías, tesorerías o alias oficiales de las instituciones que forman parte de la propuesta.

Entre los clubes involucrados figuran Jockey Club, San Juan Rugby Club, Alfiles, Huazihul y Universitario, además de las entidades que integran el Rugby de Desarrollo en distintos departamentos de la provincia.

La iniciativa también incluye a equipos como Zorros de 9 de Julio, Pocito, Caucete y Cóndor de Jáchal. Asimismo, participan Dinos XV, referente provincial del rugby inclusivo, y Vinos, representativo de veteranos. El objetivo es que los recursos lleguen a cada espacio donde el rugby cumple una función deportiva y social.

El encuentro entre Argentina y Gales formará parte de la primera edición del Nations Championship, certamen que reunirá a las doce mejores selecciones del mundo y que marcará una nueva etapa en la competencia internacional. San Juan será una de las sedes elegidas por la Unión Argentina de Rugby para esta ventana de julio.

La elección de la provincia vuelve a posicionarla en el circuito de los grandes eventos deportivos internacionales. Además del movimiento turístico y económico que genera la presencia de Los Pumas, la iniciativa busca dejar un legado concreto en las instituciones deportivas locales.

Así, cada entrada vendida no sólo permitirá disfrutar de un partido de primer nivel mundial, sino que también contribuirá al crecimiento de los clubes, la mejora de sus instalaciones y la formación de las futuras generaciones de rugbiers sanjuaninos.