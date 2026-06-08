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Ciclismo

Todo listo para la primera Vuelta a San Juan Juvenil: más de 250 ciclistas correrán en Rivadavia

La competencia se disputará del 11 al 14 de junio y reunirá a jóvenes talentos de Argentina, Chile y Uruguay. Habrá un prólogo y cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan volverá a convertirse en el epicentro del ciclismo juvenil con la disputa de la primera edición de la Vuelta a San Juan Juvenil, una competencia que se desarrollará entre el jueves 11 y el domingo 14 de junio en el departamento Rivadavia.

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La prueba estará destinada exclusivamente a ciclistas varones de las categorías 2008 a 2014 y contará con la participación de alrededor de 250 corredores provenientes de distintas provincias argentinas, además de representantes de Chile y Uruguay.

La competencia tendrá un formato compuesto por un prólogo y cuatro etapas, entre ellas una contrarreloj individual. Todas las jornadas se desarrollarán en distintos sectores de Rivadavia, aprovechando algunos de los escenarios más tradicionales del ciclismo sanjuanino.

La actividad comenzará el jueves 11 de junio con un prólogo en el Complejo El Pinar. La concentración será a las 13:30 y la largada a las 14:30. Los corredores competirán en un circuito interno de 1,5 kilómetros por vuelta, con tandas adaptadas a cada categoría.

El viernes 12 se disputará la primera etapa en línea. También partirá desde El Pinar y recorrerá la Ruta Provincial 60, con un trazado que incluirá las rotondas de la ex Cerámica San Juan y de calle Galíndez. Las distancias variarán según las categorías, desde los 26 kilómetros para los más pequeños hasta los 68 kilómetros para los Juniors.

La segunda etapa se correrá el sábado 13 por la mañana y será una contrarreloj individual. El punto de partida estará ubicado en avenida Ignacio de la Rosa y calle Morón, en La Bebida. Las categorías menores recorrerán cuatro kilómetros, mientras que los Juniors afrontarán un trayecto de 12 kilómetros hasta la zona de la fábrica Loma Negra.

Ese mismo sábado por la tarde se desarrollará la tercera etapa, nuevamente con salida desde El Pinar. El recorrido incluirá el ascenso al Dique de Ullum y demandará un mayor esfuerzo físico para los competidores. Los Juniors deberán completar un total de 77 kilómetros.

La competencia concluirá el domingo 14 de junio con la cuarta etapa en el Autódromo El Zonda. Allí los corredores girarán sobre el trazado asfaltado del circuito, con distancias que irán desde los 30 kilómetros para las categorías menores hasta los 70 kilómetros para los Juniors.

La Vuelta a San Juan Juvenil es organizada por la Fundación Planeta Ramírez, cuenta con el respaldo de la Federación Ciclista Sanjuanina, la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.

Con esta nueva competencia, la provincia busca seguir fortaleciendo su vínculo histórico con el ciclismo y brindar una vidriera para las futuras promesas de este deporte.

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