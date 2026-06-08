Caravana y locura total: la histórica clasificación de 9 de Julio desató una fiesta inolvidable en la plaza departamental

Las imágenes que llegaron desde 9 de Julio hablan por sí solas. Caravanas interminables, bocinazos, banderas y cientos de vecinos ocupando las calles reflejan la alegría de un departamento que volvió a ilusionarse con el fútbol.
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Sportivo 9 de Julio eliminó a Desamparados, el gran candidato del torneo, y jugará la final del fútbol sanjuanino ante Minero. La hazaña deportiva provocó una celebración masiva en el departamento, que sueña con volver a gritar campeón después de más de una década.
Las imágenes que llegaron desde 9 de Julio hablan por sí solas. Caravanas interminables, bocinazos, banderas y cientos de vecinos ocupando las calles reflejan la alegría de un departamento que volvió a ilusionarse con el fútbol.
La fiesta se desató este domingo después de que Sportivo 9 de Julio diera uno de los grandes golpes del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina. El equipo dirigido por Carlos Biasotti derrotó 1 a 0 a Sportivo Desamparados, considerado por muchos el principal candidato al título, y se clasificó a la gran final del campeonato.
El único gol del encuentro lo convirtió Leandro Leiva, que hizo explotar de alegría a los hinchas del Este sanjuanino y silenció a un Víbora que llegaba a las semifinales como favorito tras haber liderado gran parte de la etapa decisiva del torneo.
Sin embargo, la clasificación trasciende lo estrictamente deportivo. Detrás de este presente hay un plantel conformado por futbolistas que todos los días deben combinar los entrenamientos con largas jornadas laborales. Muchos trabajan en fincas, emprendimientos familiares o distintos oficios, y encuentran en el fútbol una pasión que los impulsa a seguir persiguiendo objetivos.
Por eso la emoción fue tan grande. Porque para buena parte del plantel y de los vecinos del departamento, la final representa el resultado de años de esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Un sueño que parecía lejano y que hoy está más cerca que nunca.