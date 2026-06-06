"Sin lesión neurológica": dieron de alta al arquero de Nueva Chicago tras el confuso episodio en el Hilario Sánchez

Horas después del confuso episodio que derivó en la suspensión del partido entre San Martín y Nueva Chicago , se conoció el parte médico de Facundo Masuero . El arquero del conjunto de Mataderos fue trasladado al Hospital Rawson para ser evaluado tras el incidente registrado cuando finalizaba el primer tiempo en el estadio Hilario Sánchez.

En Concepción Las imágenes del arquero de Nueva Chicago tras la explosión de un petardo cerca de él

De acuerdo al informe médico al que accedió Tiempo de San Juan, el futbolista ingresó con un "traumatismo acústico leve por aparente explosión de fuego artificial". Ante esa situación, los profesionales decidieron realizarle una tomografía computada de cerebro para descartar posibles complicaciones derivadas del episodio.

Los resultados llevaron tranquilidad. El estudio fue normal y no evidenció lesiones neurológicas agudas. Por ese motivo, Masuero recibió el alta médica sin necesidad de internación y quedó habilitado para retomar su actividad habitual, según consta en el parte emitido por el hospital sanjuanino.

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El incidente se produjo en el arco que da a la tribuna Norte del Hilario Sánchez, la popular de San Martín. Allí se encontraba el arquero visitante cuando el primer tiempo ya había concluido y los jugadores se preparaban para dirigirse a los vestuarios. Según el relato del propio futbolista, en ese momento un petardo explotó cerca de él, provocándole un aturdimiento que obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico.

Desde San Martín, en tanto, manifestaron desconocer qué fue lo que ocurrió en ese sector del estadio. Además, señalaron que no escucharon ningún estruendo que permitiera advertir la explosión de un proyectil o artefacto de pirotecnia. Por estas horas, los distintos informes y actuaciones serán claves para intentar determinar con precisión lo sucedido.

Hasta el momento del incidente, el Verdinegro ganaba 1-0 gracias al gol convertido por Jaurena y se encaminaba al descanso con una ventaja merecida. Sin embargo, tras la atención médica de Masuero y su posterior traslado al Hospital Rawson, Nueva Chicago decidió no regresar al campo de juego para disputar el segundo tiempo.