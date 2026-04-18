San Martín se sacó la mufa y sumó tres puntos de oro ante Midland en el redebut de Schiapparelli

San Martín se sacó la mufa en el momento justo. En una semana convulsionada, con cambio de entrenador incluido tras la salida de Ariel Martos, el Verdinegro volvió a sonreír después de ocho fechas al imponerse 1-0 ante Midland como visitante, en un triunfo que vale más que tres puntos: sirve para recuperar confianza y empezar a cambiar la cara.

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El equipo sanjuanino llegaba golpeado, sin respuestas futbolísticas y con la salida de Martos todavía fresca tras la derrota frente a Atlanta. En ese contexto asumió de manera interina Alejandro Schiapparelli, quien en pocos días buscó reordenar el grupo, levantar el ánimo y simplificar las ideas. Y algo de eso se vio este sábado.

No fue un partido sencillo. Midland tuvo mayor protagonismo y manejó por momentos el desarrollo, pero San Martín entendió cuándo golpear. En el momento clave apareció Sebastián Jaurena, que marcó el único tanto del encuentro y además celebró su primer gol con la camiseta verdinegra.

Desde ahí, el equipo se aferró a la ventaja con orden y compromiso, dos aspectos que venían siendo esquivos en las últimas fechas. Sin sobrarle nada, pero con otra actitud, logró sostener el resultado y cerrar una victoria muy necesaria en la tabla.

El pitazo final trajo desahogo. Porque no era un triunfo más: era cortar la racha, salir del pozo y empezar a mirar hacia adelante con otra energía. Schiapparelli, en su redebut, logró darle un pequeño giro a un equipo que necesitaba reaccionar urgente.

Ahora, con el ánimo renovado, San Martín volverá a casa con otra cara. En la próxima fecha tendrá un nuevo desafío cuando reciba a Quilmes en el Hilario Sánchez, donde buscará confirmar esta levantada de este sábado.