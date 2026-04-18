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Los números

El arquero verdinegro y el goleador de la tarde, los puntos altos de la victoria: el uno por uno

San Martín se impuso por la mínima frente a Midland y cosechó tres puntos importantes en la Zona B del campeonato de ascenso. Los puntajes de los jugadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Martín volvió a la victoria después de ocho fechas al vencer 1-0 a Midland como visitante, en el redebut de Alejandro Schiapparelli como DT interino tras la salida de Ariel Martos. En un contexto adverso, el Verdinegro mostró otra actitud, pegó en el momento justo con un gol de Jaurena -el primero con la camiseta del club- y se llevó tres puntos clave para recuperar confianza. El uno por uno de los jugadores.

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1. Sebastián Robles (8): clave para sostener el cero. En el primer tiempo tuvo una atajada fundamental para evitar la caída y luego respondió con seguridad cada vez que lo exigieron. Terminó siendo uno de los puntos más altos de este equipo.

2. Emanuel Aguilera (4): flojo en la marca. Por momentos quedó colgado y lejos de su referencia, lo que generó espacios peligrosos. Le costó hacer pie en el fondo.

3. Manuel Cocca (5): cumplió sin destacarse demasiado. Correcto en la marca, aunque sin gran proyección ni peso en ataque.

4. Federico Murillo (6): interesante en salida, aportó con algún pase proyectado que rompió líneas. Ordenado en defensa, pero no fue uno de sus mejores partidos.

5. Nicolás Pelaitay (4): partido incómodo. Impreciso y reiterativo en las infracciones, cortó más de lo que jugó y nunca logró asentarse.

6. Mauro Osores (4): tampoco fue uno de sus mejores partidos. Se lo notó incómodo y con la marca muy encima. Fue exigido.

7. Sebastián Jaurena (7): el hombre del partido por el gol. Además, fue el más punzante en ataque: tuvo otros intentos al arco y hasta un remate en el travesaño. Decisivo.

8. Leonardo Monje (5): intentó asociarse, pero le costó encontrar continuidad. Participativo, aunque intermitente.

9. Nazareno Fúnez (6): se mostró siempre y fue referencia ofensiva. Le faltó compañía en ataque, pero generó la más clara del primer tiempo con un remate que pasó cerca del palo del arquero.

10. Sebastián González (5): trabajo discreto. Colaboró en la circulación, aunque sin lograr pesar en los metros finales.

11. Nicolás Iachetti (5): movilidad y entrega, pero con poca incidencia real en ataque. Le faltó profundidad.

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