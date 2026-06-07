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Copa del Mundo 2026

Irán denunció "trato discriminatorio" de Estados Unidos y cambió su base para el Mundial

La medida obligó a reorganizar la logística del seleccionado asiático, que trasladó su preparación a territorio mexicano antes del certamen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 quedó atravesada por una nueva controversia política. Irán acusó a Estados Unidos de aplicar un “trato discriminatorio” tras rechazar el ingreso de parte de la comitiva que acompañará al seleccionado durante el torneo, cuyos encuentros de la fase inicial se disputarán en suelo norteamericano.

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El conflicto se desarrolla en medio de un escenario de fuerte tensión en Oriente Medio. La escalada bélica entre Teherán, Washington e Israel incrementó las dudas sobre la presencia del combinado asiático en la competencia, situación que terminó impactando en la organización del equipo.

Como consecuencia de las dificultades migratorias, la selección modificó su planificación y trasladó su centro de operaciones de Tucson a Tijuana, ciudad mexicana ubicada cerca de la frontera con Estados Unidos. La decisión fue tomada ante las demoras y complicaciones registradas en los trámites de ingreso.

Mientras tanto, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, comunicó que se otorgaron permisos de entrada a los futbolistas y “al personal de apoyo necesario” para participar del campeonato. Sin embargo, desde la representación diplomática iraní cuestionaron esa versión y publicaron en X: “¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?”.

Además, la sede diplomática sostuvo que el “trato discriminatorio” alcanzó “su nivel más alto”. Según reportó el medio iraní Varzesh3, entre los afectados se encontraría el presidente de la federación local, Mehdi Taj. A su vez, un periodista de la televisión estatal aseguró que fueron 15 los integrantes del área administrativa y dirigencial que no recibieron autorización para viajar.

Pese a este escenario, el plantel emprendió este sábado su traslado hacia América desde Antalya, en el sur de Turquía. Luego de realizar una escala en España, la delegación prevé arribar a México durante la mañana del domingo, de acuerdo con información difundida por un portavoz del equipo. En cuanto a la actividad deportiva, el estreno mundialista será el 15 de junio frente a Bélgica en Los Ángeles. Más adelante volverá a presentarse en esa ciudad el 21, mientras que la última jornada del grupo tendrá lugar el 26 de junio ante Egipto en Seattle.

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