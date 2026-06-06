Operativo en San Juan por la desaparición de tres adolescentes: encontraron a dos de ellas

La Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal continúan con la búsqueda de una adolescente de 14 años que permanece desaparecida desde el pasado 5 de junio, según informó el programa provincial San Juan Te Busca.

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Se trata de Alma Antonela Farías, una menor de contextura pequeña, 1,58 metros de altura, tez blanca y ojos marrones. De acuerdo con la información difundida oficialmente, al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean negro, remera blanca de manga corta, campera de neopreno negra y zapatillas blancas. Además, llevaba una mochila color verde agua y tiene cabello negro de largo medio con flequillo corto.

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Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato y de manera anónima al 911.

En las últimas horas, en tanto, se conocieron dos novedades positivas vinculadas a otras búsquedas de menores. Desde el programa San Juan Te Busca confirmaron que fue hallada A.R.C., de 16 años, quien había sido reportada como desaparecida el 5 de junio.

Previamente también había sido encontrada A.F.O., de 15 años, cuya desaparición había sido denunciada el 4 de junio. Su hallazgo fue informado oficialmente el viernes.

Por el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias en las que fueron encontradas las dos adolescentes. Mientras tanto, la búsqueda continúa centrada en localizar a Farías, la única menor que sigue siendo intensamente buscada en la provincia.