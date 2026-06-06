sábado 6 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alerta

Operativo en San Juan por la desaparición de tres adolescentes: encontraron a dos de ellas

Las adolescentes de 15 y 16 años que eran buscadas por las autoridades ya fueron halladas. Ahora, los operativos continúan para dar con el paradero de una menor de 14 años, cuya desaparición fue denunciada el 5 de junio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
desaparicion

La Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal continúan con la búsqueda de una adolescente de 14 años que permanece desaparecida desde el pasado 5 de junio, según informó el programa provincial San Juan Te Busca.

Lee además
atraparon a dos menores de edad que robaron una moto en un centro de salud de capital
B° Del Carmen

Atraparon a dos menores de edad que robaron una moto en un centro de salud de Capital
condenan a una sanjuanina por distribuir imagenes de menores por whatsapp
Judiciales

Condenan a una sanjuanina por distribuir imágenes de menores por WhatsApp

Se trata de Alma Antonela Farías, una menor de contextura pequeña, 1,58 metros de altura, tez blanca y ojos marrones. De acuerdo con la información difundida oficialmente, al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean negro, remera blanca de manga corta, campera de neopreno negra y zapatillas blancas. Además, llevaba una mochila color verde agua y tiene cabello negro de largo medio con flequillo corto.

image

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato y de manera anónima al 911.

En las últimas horas, en tanto, se conocieron dos novedades positivas vinculadas a otras búsquedas de menores. Desde el programa San Juan Te Busca confirmaron que fue hallada A.R.C., de 16 años, quien había sido reportada como desaparecida el 5 de junio.

Previamente también había sido encontrada A.F.O., de 15 años, cuya desaparición había sido denunciada el 4 de junio. Su hallazgo fue informado oficialmente el viernes.

Por el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias en las que fueron encontradas las dos adolescentes. Mientras tanto, la búsqueda continúa centrada en localizar a Farías, la única menor que sigue siendo intensamente buscada en la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Le arrojó un ladrillo de casi dos kilos a su pareja, le fracturó la pierna, la arrastró de los pelos y quedó detenido en Capital

Caos en La Bebida: vecinos filmaron un violento enfrentamiento entre jóvenes

Perro muerto en Rivadavia: el presunto homicida sigue libre a pesar de que la fiscalía pidió su detención

Redujeron la pena a un sanjuanino acusado de hostigar y amenazar a su expareja

Un ladrón se robó hasta la biblia de una empleada de una heladería en Rawson

Un embaucador sanjuanino y su mujer volvieron al ruedo con dos presuntas estafas por más de $58.000.000

Juicio por Lucía Rubiño: más de 6 testigos desfilaron esta semana

Una chica de armas llevar: atacó a balazos la casa de otra joven en La Bebida

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un ladron se robo hasta la biblia de una empleada de una heladeria en rawson
Asalto

Un ladrón se robó hasta la biblia de una empleada de una heladería en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Yamila Ponce, la imputada.
A los tiros

Una chica de armas llevar: atacó a balazos la casa de otra joven en La Bebida

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda
Bajó las persianas

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda

César Vignoli en una de sus visitas a Tribunales. Foto de Diario de Cuyo.
El regreso de Vignoli

Un embaucador sanjuanino y su mujer volvieron al ruedo con dos presuntas estafas por más de $58.000.000

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo
Villa Estornell

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo

Mirá qué club argentino ofreció su estadio para el velorio del Indio Solari
Gesto

Mirá qué club argentino ofreció su estadio para el velorio del Indio Solari

Te Puede Interesar

La edificación es anterior al terremoto de 1944. Un testigo de la historia ferroviaria local.
Histórico

La casilla que quedó como único vestigio de una estación de tren desconocida en San Juan

Por Guillermo Alamino
Le arrojó un ladrillo de casi dos kilos a su pareja, le fracturó la pierna, la arrastró de los pelos y quedó detenido en Capital
Violencia de género

Le arrojó un ladrillo de casi dos kilos a su pareja, le fracturó la pierna, la arrastró de los pelos y quedó detenido en Capital

La crisis de las zapaterías: cierra otra sucursal en pleno microcentro sanjuanino
Preocupación

La crisis de las zapaterías: cierra otra sucursal en pleno microcentro sanjuanino

Antiguo monumento a la desidia, el Centro Cívico abandonado a medio construir en pleno centro durante 3 décadas. 
Análisis

Una movida rápida, un garrotazo al avispero y un desafío de cambiar la cabeza

Leonardo Balerdi quedó afuera del Mundial 2026 tras sufrir un desgarro durante un entrenamiento de la Selección argentina.
Golpe para la Scaloneta

Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial con la Selección argentina