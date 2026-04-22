Clubes sanjuaninos representan a la provincia en el Campeonato Argentino Juvenil

Varios clubes de hockey sobre patines de San Juan están en Mendoza compitiendo en el Campeonato Argentino Juvenil 2026 en rama masculino, que comenzó este lunes 20 y finalizará el próximo sábado 25 de abril, en las instalaciones del Club Leonardo Murialdo.

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Las instituciones que están representando a la provincia son Concepción Patín Club, Lomas de Rivadavia, Olimpia Patín Club, Unión Deportiva Bancaria y Sindicato Empleados de Comercio (SEC). Este miércoles 22 se disputará la tercera (y última) fecha de la fase de grupos. Al término se conocerá qué clubes avanzarán en el camino hacia el título.

La programación del día comenzará a las 12 horas con Banco Mendoza vs. SEC; y continuará con Huracán de Buenos Aires vs. Bancaria (13:20); Lomas vs. Vélez Sarsfield de Buenos Aires (14:40); San Martín de Mendoza vs. Harrod’s de Buenos Aires (16:00); Palmira de Mendoza vs. Olimpia (17:20); Andes Talleres de Mendoza vs. Estudiantil Porteño de Buenos Aires (18:40); IMPSA de Mendoza vs. River Plate de Buenos Aires (20:00); y el club anfitrión Murialdo vs. Concepción (21:30). Los resultados y las tablas de posiciones están disponibles en el siguiente enlace: https://gestiondepsj.com.ar/.

El campeón defensor en esta categoría es Olimpia de San Juan. En la edición 2025, disputada en el Club Ciudad de Buenos Aires, el elenco albiazul venció 2-1 a su par provincial Concepción Patín Club y levantó el trofeo nacional.

Fotografía: archivo Panamericano de Clubes – San Juan 2025.