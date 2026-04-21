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De la gloria a Devoto

El Leicester City, campeón de la Premier League en 2016, descendió a tercera división

Los "Zorros" campeonaron en 2016 bajo la conducción del italiano Claudio Raineri.

Por Agencia NA
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El Leicester City atraviesa el peor momento de su historia futbolística y, encadenando su segundo descenso consecutivo, jugará en la tercera división del deporte inglés por segunda vez en sus 142 años de historia.

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El elenco que juega como local en el King Power stadium empató 2-2 con el Hull City y se quedó sin chances de mantener la categoría, al encontrarse anteúltimo y a siete puntos de salir de la zona roja, con únicamente dos fechas restantes.

Así, los “Zorros” tendrán que disputar la League One por primera vez desde la temporada 2008/09, a 11 días de que se cumplan 10 años de su histórica obtención de la Premier League, la única que han ganado hasta el momento, en la temporada 2015/16.

Con el experimentado Claudio Ranieri como entrenador y un grupo de jugadores que se destacarían mucho tanto en esa temporada como en las siguientes, como el arquero Kasper Schmeichel, el mediocampista N’golo Kanté y los delanteros Riyad Mahrez y Jamie Vardy, el Leicester City pudo coronarse campeón de la Premier League, aunque 10 años después la historia es muy distinta: descendieron al tercer nivel de la estructura del fútbol inglés.

Siendo un club cuya historia se reparte principalmente entre las dos máximas categorías, pasó 55 temporadas en primera y 64 en la segunda división, el Leicester bajó a la League One por segunda vez, con un único campeonato disputado en ese nivel, en el que fueron campeones y volvieron a ascender, en la 2008/09.

La debacle del equipo de la ciudad homónima comenzó algunos años atrás. Después de su mencionado e histórico título, el Leicester disputó su primera y única Champions League, alcanzando los cuartos de final, y luego pasó algunas temporadas en la comodidad de la mitad de la tabla.

Con Brendan Rodgers como DT, el conjunto de camiseta azul encadenó dos temporadas seguidas en el quinto puesto, volvió al fútbol europeo (llegó a las semifinales de la UEFA Conference League en 2022) y sumó dos títulos a sus vitrinas: la FA Cup 2020/21 y su consecuente Community Shield, una supercopa, que alzaron en 2021.

El mal pasar comenzó un año después del último título mencionado. Ya sin la gran mayoría de los héroes del título liguero, solamente con un Vardy de 36 años como referencia de ataque, Brendan Rodgers no pudo hacer funcionar al equipo y terminó renunciando a 10 partidos del final de una temporada en la que perdieron la categoría al quedar dos puntos por detrás del Everton, que ganó por 1-0 en la última fecha.

Al año siguiente, Jamie Vardy, ya convertido en un ídolo, capitán y referente del club, aceptó bajar de categoría y se quedó para ser parte de la remontada del club, que volvió a Primera consagrándose campeón con 97 puntos, aunque la alegría duraría poco y un nuevo descenso a la segunda división llegaría en la campaña siguiente.

Luego de una primera mitad de temporada decente en la segunda división, el Leicester tuvo un 2026 para el olvido: solo ganó dos de los 20 partidos que disputó y acumuló 10 derrotas, cayó del decimotercer puesto al 23° y volvió a perder la categoría, por lo que afrontará una temporada 2026/27 en la que, si no consigue recuperar el terreno perdido y ascender, la disminución de ingresos por patrocinios y televisación hará que la vuelta al fútbol de Primera se vuelva más difícil cada temporada.

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