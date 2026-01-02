Otro futbolista de la Selección Argentina aterriza en la Premier League: West Ham pagó 29 millones de euros

Giovanni Lo Celso, Rodrigo De Paul, Taty Castellanos y Paulo Dybala, durante un partido de la Selección Argentina.

Apenas comenzado el año mundialista, muchos jugadores de la Selección Argentina ponen todas sus fichas en el primer semestre que definirá su posible participación en el campeonato que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, el cual tendrá comienzo el 11 de junio. Uno de ellos es Valentín Taty Castellanos, quien en pleno arranque del 2026, dejó la Lazio para arribar al West Ham de la Premier League, que compró su ficha en 29 millones de euros.

El futbolista de 27 años que es considerado por Lionel Scaloni no se encontraba teniendo la continuidad que esperaba en el conjunto italiano. Es por ello que, con el foco puesto en ocupar un lugar en la lista de 26 convocados, Taty decidió cambiar de aires y, pese a la posibilidad de arribar al Flamengo, terminó optando por ir a la liga más competitiva del mundo y vestir la camiseta del West Ham.

image

Las figuras de Julián Álvarez y Lautaro Martínez dejaron una sola vacante para el puesto de delantero en la Copa del Mundo. Allí hay una lucha interna integran algunos futbolistas como como José Flaco López, Paulo Dybala y el mismo Castellanos.

Si bien venía teniendo una buena performance desde su llegada al conjunto romano en 2023, una lesión muscular lo marginó al principio de la temporada, lo que hizo que perdiera terreno en la consideración del entrenador, Maurizio Sarri.

A raíz de esto, desde el comienzo del mercado de pases europeo que se comenzó a especular con una posible salida del argentino y se lo vinculó con varios equipos. Incluso, varios medios italianos lo relacionaron con River, ya que siempre estuvo en el radar de Marcelo Gallardo para reforzar al plantel y en el último mercado también apareció Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores.

Sin embargo, fue el West Ham quien terminó ganando la pulseada y se llevó al ex Girona a cambio de 29 millones de euros en un acuerdo por 5 temporadas.

Cabe destacar que el conjunto de Londres no pasa por una buena actualidad ya que se encuentra peleando por no descender, en el antepenúltimo puesto con 14 unidades, a cuatro del Nottingham Forest, equipo que se encuentra salvando la categoría. Más allá de esto, la prioridad del delantero estaba puesta en ganar rodaje y el hecho de hacerlo en la Premier League era una oportunidad difícil de rechazar.

FUENTE: Clarín