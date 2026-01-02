Vicuña y Los Azules, los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan, cierran un 2025 fuerte y van por un 2026 clave

Vicuña y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. Tras un 2025 con hitos técnicos, ambientales y financieros clave, ambos encaran un 2026 que puede marcar un punto de inflexión para la minería de la provincia.

San Juan tiene varios megaproyectos de cobre, pero no todos están en el mismo punto del camino. Mientras varios desarrollos de gran escala continúan en etapas tempranas, hay dos que ya transitan una fase más avanzada y que durante 2025 lograron definiciones clave: Vicuña -el proyecto que integra Josemaría y Filo del Sol- y Los Azules.

Ambos proyectos de cobre cerraron el año con hitos técnicos, ambientales y financieros que los posicionan como los principales motores del cobre sanjuanino.

Con la mirada puesta en 2026, estos dos emprendimientos se preparan para dar pasos decisivos que pueden acercarlos a la etapa de construcción y, en el mediano y largo plazo, a la producción.

Vicuña, pasos clave en el año que pasó

A casi un año de su conformación, el proyecto Vicuña, fruto del Joint Venture entre Lundin y BHP; terminó de consolidar su perfil estratégico como uno de los desarrollos cupríferos más relevantes del país y del mundo. La integración de Josemaría y Filo del Sol permitió potenciar recursos y optimizar el diseño general del proyecto.

Uno de los hitos centrales de 2025 se produjo en abril, cuando la compañía anunció la estimación de recursos de Filo del Sol y la actualización de Josemaría, confirmando uno de los mayores recursos combinados de cobre, oro y plata a nivel global.

En julio, Vicuña presentó ante la autoridad minera la segunda actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA). Allí se destacó la extensión de la vida útil del yacimiento de 19 a 25 años, impulsada por el incremento de los recursos explotables. Además, el proyecto ajustó su diseño para procesar 175.000 toneladas diarias de mineral. El informe incorporó un diseño hídrico multifuente, con un nuevo campo de pozos en La Majadita, la proyección futura de uso de agua desalinizada proveniente del Pacífico y un esquema de recuperación y reutilización del 73% del agua de proceso, uno de los puntos más relevantes en términos ambientales.

La infraestructura también tuvo avances concretos. En abril, la empresa licitó la construcción de dos tramos del futuro Corredor Norte, el camino de acceso al proyecto por San Juan. Las obras, adjudicadas a la UTE Terusi Construcciones S.A. – Semisa Infraestructura S.A., corresponden a los tramos E y F, los más cercanos al campamento Batidero, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En paralelo, se adjudicaron las obras de mantenimiento del camino Angualasto–La Majadita a la empresa sanjuanina Zlato. Se trata de 170 kilómetros de mantenimiento durante 13 meses, con un impacto estimado de alrededor de 100 puestos de trabajo directos e indirectos. El cierre de 2025 también mostró avances en la contratación de servicios locales. En diciembre, Vicuña licitó el servicio integral de alimentación, hotelería y limpieza en sitio, que quedó en manos de la empresa sanjuanina Caterwest.

En diciembre, la compañía formalizó la presentación de su solicitud para ingresar al RIGI PEELP, convirtiéndose en el primer proyecto de cobre del país en aplicar a este régimen. El objetivo es incorporar a Josemaría y Filo del Sol como un desarrollo integrado de exportación estratégica de largo plazo.

Durante el año, Vicuña continuó con su campaña de perforación 2024/2025, superó su cuarto plan invierno y avanzó en estudios hidrogeológicos y metalúrgicos, además de sus programas de inversión social. En el plano interno, uno de los principales desafíos fue la integración de los equipos humanos de ambos proyectos.

Los Azules: hitos históricos y un paso hacia el financiamiento

Los Azules cerró un 2025 con avances que marcaron un punto de inflexión para la minería sanjuanina y para el propio proyecto.

En junio, logró un hecho histórico al producir el primer cátodo de cobre con mineral sanjuanino. Por primera vez, la compañía produjo cátodos a escala de laboratorio replicando fielmente el proceso integral diseñado para la futura operación. El ensayo, realizado por el laboratorio chileno Asmin Industrial Limitada, confirmó la viabilidad técnica del proyecto y aportó datos clave para optimizar los parámetros operativos.

En septiembre, Los Azules dio un paso decisivo hacia el financiamiento internacional al firmar un acuerdo de colaboración con la International Finance Corporation (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial. El objetivo es alinear el proyecto con los más altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), abriendo la puerta a inversiones internacionales en deuda y capital para avanzar hacia la etapa de construcción.

El mes de octubre concentró varios hitos clave. Por un lado, Los Azules fue incorporado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), respaldando una inversión de USD 2.672 millones que integra exploración, construcción y operación en un solo plan. El proyecto se consolidó, así como el primer desarrollo en la historia argentina en producir cátodos de cobre de alta pureza, con destino al mercado interno y la exportación.

Ese mismo mes, la compañía presentó su Estudio de Factibilidad, que confirmó una inversión total de USD 3.170 millones y dio fechas clave. Según informó McEwen Copper, la etapa de construcción podría comenzar en 2026, con inicio de producción en 2029 y el primer cátodo listo en 2030.

El impacto local también fue significativo. Entre 2024 y octubre de 2025, los proveedores sanjuaninos facturaron USD 97 millones, lo que representa el 71% de las compras y contrataciones realizadas por el proyecto. En Calingasta, la cantidad de proveedores activos creció un 61%, se generaron más de 100 puestos de trabajo y se mejoró la infraestructura de 24 instituciones comunitarias.

El horizonte para 2026

Vicuña: el principal hito esperado para 2026 es la presentación del Reporte Técnico Integrado, previsto para el primer trimestre. Se trata de un documento estratégico que consolidará el potencial sinérgico de Josemaría y Filo del Sol y marcará la hoja de ruta para el desarrollo futuro del proyecto.

Los Azules: con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada, el Estudio de Factibilidad y el RIGI aprobado, Los Azules apunta en 2026 a iniciar la etapa de construcción, con el objetivo de comenzar a producir cobre en Calingasta en 2030 y consolidarse como un actor estratégico de la minería argentina y de la transición energética global.