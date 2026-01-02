viernes 2 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Una ganga

¡Varios ceros! La millonaria cifra que puede costar el modelo de Mercedes Benz incendiado en San Juan

En los últimos días, un Mercedes Benz C220 fue robado en Rivadavia y hallado incendiado en Zonda. Se trata de un vehículo de alta gama cuyo precio varía según el año y el estado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

El robo y posterior incendio de un auto de alta gama ocurrido en San Juan no solo generó impacto por el hecho delictivo, sino también por el valor del vehículo involucrado. Se trata de un Mercedes Benz modelo C220, cuyo precio en el mercado puede alcanzar cifras millonarias.

Lee además
Imagen ilustrativa
Lamentable

Encontraron quemado el Mercedes Benz que fue robado en Rivadavia
Imagen ilustrativa
Quedaron a pie

Vinieron a San Juan a despedir el año y les robaron su auto Mercedes Benz

Según estimaciones del mercado automotor, este modelo tiene valores que arrancan desde los 8.000 dólares y pueden llegar hasta los 21.500 dólares, dependiendo del año de fabricación, el kilometraje y el estado general. Con un dólar que en Argentina supera los 1.400 pesos, el valor más alto del vehículo supera ampliamente los 30.000.000 de pesos.

image
image

El caso salió a la luz el pasado 30 de diciembre, cuando se conoció que un turista que había llegado desde Buenos Aires fue víctima de un robo en el departamento Rivadavia. Desconocidos le sustrajeron su Mercedes Benz C220, que había quedado estacionado en la vía pública.

Un día después, el 31 de diciembre, el vehículo fue hallado completamente incendiado y abandonado en el departamento Zonda, en una zona a la que se accede a través de una huella, en inmediaciones de calle Las Moras y Ruta Interlagos. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el auto estaba totalmente consumido por las llamas y, tras verificar la patente, confirmaron que se trataba del rodado robado días antes.

Fuentes policiales indicaron que el auto había sido sustraído el 29 de diciembre y denunciado como robado el 30. La víctima fue identificada como Jesús Arévalo Carrasco, un hombre de 73 años, sanjuanino de origen pero radicado actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo a lo informado, el propio damnificado reconoció que había dejado la llave colocada en el tambor de arranque, lo que habría facilitado el accionar del o los delincuentes. El robo se produjo en inmediaciones de avenida Benavídez y Rastreador Calívar.

Arévalo Carrasco había llegado a San Juan el 27 de diciembre para pasar unos días de paseo junto a su familia y se encontraba alojado en la casa de amigos en otro punto del Gran San Juan. La investigación continúa para intentar esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Miguel Borja se despidió de River con un frío mensaje y un gol de la ¿era Demichelis?

¿Sebastián Villa a River?: el supuesto pedido de Gallardo y un rumor que empieza a tomar fuerza en Núñez

El Monumental va por otro salto histórico: River prepara el anuncio del techado y una ampliación récord

¿Sebastián Villa a River?: el diálogo con Juanfer Quintero que encrespó al mundo xeneize

El particular consejo de Borja para las fiestas: "Cuídense que todo está caro, hasta el cajón"

River reactiva el mercado tras Navidad: cómo están las gestiones por los refuerzos que pidió Gallardo

Lali en River: dónde y cómo comprar entradas para el 'Monumental 2026'

River enciende el 'modo pretemporada' con dos destinos y amistosos confirmados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Imagen de archivo de otra lluvia en suelo sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por lluvias para dos departamentos de San Juan: cuándo llegarían las precipitaciones

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Te Puede Interesar

San Martín, ¿otra vez baja del Torneo Local?
Fútbol sanjuanino

San Martín, ¿otra vez baja del Torneo Local?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una disputa vecinal terminó con un baleado en Rawson: una vendedora ambulante con antecedentes, en la mira de la Justicia
Judiciales

Una disputa vecinal terminó con un baleado en Rawson: una vendedora ambulante con antecedentes, en la mira de la Justicia

Vicuña y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. Tras un 2025 con hitos técnicos, ambientales y financieros clave, ambos encaran un 2026 que puede marcar un punto de inflexión para la minería de la provincia.
Minería

Vicuña y Los Azules, los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan, cierran un 2025 fuerte y van por un 2026 clave

Barreal, uno de los destinos recomendados por la prestigiosa revista Bloomberg para visitar en el 2026.
Reconocimiento a la belleza

Una joyita: Barreal, entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2026 según Bloomberg

Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento
Video

Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento