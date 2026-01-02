¡Varios ceros! La millonaria cifra que puede costar el modelo de Mercedes Benz incendiado en San Juan

El robo y posterior incendio de un auto de alta gama ocurrido en San Juan no solo generó impacto por el hecho delictivo, sino también por el valor del vehículo involucrado. Se trata de un Mercedes Benz modelo C220, cuyo precio en el mercado puede alcanzar cifras millonarias.

Según estimaciones del mercado automotor, este modelo tiene valores que arrancan desde los 8.000 dólares y pueden llegar hasta los 21.500 dólares, dependiendo del año de fabricación, el kilometraje y el estado general. Con un dólar que en Argentina supera los 1.400 pesos, el valor más alto del vehículo supera ampliamente los 30.000.000 de pesos.

El caso salió a la luz el pasado 30 de diciembre, cuando se conoció que un turista que había llegado desde Buenos Aires fue víctima de un robo en el departamento Rivadavia. Desconocidos le sustrajeron su Mercedes Benz C220, que había quedado estacionado en la vía pública.

Un día después, el 31 de diciembre, el vehículo fue hallado completamente incendiado y abandonado en el departamento Zonda, en una zona a la que se accede a través de una huella, en inmediaciones de calle Las Moras y Ruta Interlagos. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el auto estaba totalmente consumido por las llamas y, tras verificar la patente, confirmaron que se trataba del rodado robado días antes.

Fuentes policiales indicaron que el auto había sido sustraído el 29 de diciembre y denunciado como robado el 30. La víctima fue identificada como Jesús Arévalo Carrasco, un hombre de 73 años, sanjuanino de origen pero radicado actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo a lo informado, el propio damnificado reconoció que había dejado la llave colocada en el tambor de arranque, lo que habría facilitado el accionar del o los delincuentes. El robo se produjo en inmediaciones de avenida Benavídez y Rastreador Calívar.

Arévalo Carrasco había llegado a San Juan el 27 de diciembre para pasar unos días de paseo junto a su familia y se encontraba alojado en la casa de amigos en otro punto del Gran San Juan. La investigación continúa para intentar esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del hecho.