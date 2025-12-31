Vinieron a San Juan a despedir el año y les robaron su auto Mercedes Benz

Un sanjuanino radicado en la ciudad de Buenos Aires llegó a San Juan para visitar a amigos y familiares y, en un descuido, le robaron su auto Mercedes Benz. Ocurrió martes último luego de que dejara el coche estacionado frente a la casa de un conocido suyo, en el límite entre Rivadavia y Chimbas, y al rato descubriera que ya no estaba.

Jesús Arévalo Carrasco reconoció que había dejado la llave puesta en el tambor de arranque de su Mercedes Benz C220, revelaron fuentes policiales. Eso facilitó la tarea del o de los delincuentes que sustrajeron el vehículo el martes 30 de diciembre por la tarde de la puerta de un domicilio ubicado en inmediaciones de avenida Benavidez y Rastreador Calivar, señalaron.

El hombre, de 73 años, contó que está radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que llegó a San Juan de paseo el 27 de este mes. De hecho, él y su familia se hospedaron en la casa de otra familia amiga en otro punto del Gran San Juan.

De acuerdo con la denuncia, Arévalo relató que el martes último, pasadas las 19, fue a visitar a un amigo de apellido Marinero, quien reside en la zona de Benavidez y Rastreador Calivar. Aseguró que se olvidó de sacar las llaves del auto mientras charlaba y entró a la vivienda, donde permaneció aproximadamente 15 minutos. Pasado ese lapso, salió nuevamente a la vereda y se encontró con la sorpresa de que el Mercedes Benz había desaparecido, relataron fuentes judiciales. El vehículo tiene patente DUP 878, aseguraron.

En un primer momento supuso que se trataba de una broma o que su hijo se había llevado el vehículo. Sin embargo, se comunicó con su hijo José, quien le respondió que no tenía el coche. De inmediato llamó al 911 para dar aviso de la sustracción del rodado y más tarde radicó formalmente la denuncia en la Comisaría 23ª de Rivadavia, que tiene jurisdicción en la zona. El personal de la UFI Delitos contra la Propiedad tomó intervención en el caso.