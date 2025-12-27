sábado 27 de diciembre 2025

Flagrancia

Atrapan a un hombre que intentó robar un auto en Capital

Al delincuente le encontraron varias herramientas que utilizaba para abrir los vehículos. Este se movía a bordo de una moto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-27 at 09.11.25 (1)

Un hombre fue aprehendido en la tarde del jueves 26 de diciembre en el departamento Capital, luego de ser sorprendido cuando intentaba robar un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.25 horas, en la intersección de calles Entre Ríos y Brasil. Según informaron fuentes policiales, personal de la UFI de Delitos contra la Propiedad observó a un sujeto a bordo de una motocicleta de 110cc mientras violentaba un vehículo marca Ford Sierra.

WhatsApp Image 2025-12-27 at 09.11.24

Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la fuga a bordo de la motocicleta, pero fue interceptado a las pocas cuadras, en la intersección de calles Sarmiento y Mariano Moreno, por el agente Luis Aguilera. En ese lugar se aprehendió al individuo.

El acusado fue identificado como Willams Maximiliano Montaño, de 37 años, con domicilio en Villa del Carril, Capital.

WhatsApp Image 2025-12-27 at 09.11.25 (1)

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una bolsa con diversas herramientas, una llave tipo ganzúa y una motocicleta marca Zanella, de color roja, dominio A167ISV, elementos que el sospechoso utilizaba presuntamente para abrir vehículos.

WhatsApp Image 2025-12-27 at 09.11.24 (1)
