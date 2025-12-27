Éxodo de sanjuaninos a Mendoza: las fiestas electrónicas que marcan el pulso del fin de año

Mendoza volvió a posicionarse como uno de los polos más atractivos de la música electrónica en la región y, una vez más, se transformó en el destino elegido por cientos de sanjuaninos para despedir el año. A poco más de 200 kilómetros de distancia, la combinación de propuestas internacionales, escenarios naturales y una agenda sostenida de eventos explica el creciente flujo de público que cruza la cordillera chica cada diciembre.

Para este 31 de diciembre, la vecina provincia concentrará al menos tres celebraciones de alto perfil que captan la atención de la escena electrónica cuyana y nacional, con figuras reconocidas a nivel mundial y producciones que se desarrollan en espacios abiertos, lejos del formato clásico de boliche.

Uno de los eventos más convocantes será el que tendrá como protagonistas a Guy J y Guy Mantzur, dos referentes israelíes del progressive house y el techno melódico. Ambos se presentarán en Quintas Las Rosas para recibir el 2026 en una fiesta organizada por Endless Sound, que también incluirá artistas locales y regionales. Se trata de una propuesta orientada a un público que prioriza sets extensos y una experiencia musical cuidada.

Otra de las fechas destacadas es la que encabezará Marco Faraone, uno de los nombres más influyentes del techno actual y reciente ganador del DJ Techno Award 2025. El artista italiano será el número central de una celebración que se realizará en Quinta Doña Elvira, un espacio que en los últimos años se consolidó como sede de eventos electrónicos de gran convocatoria. La expectativa está puesta en una noche de techno más crudo, dirigida a un público específico dentro de la escena.

En paralelo, las productoras Techno Mendoza y Todo Producciones preparan festivales de fin de año en entornos de viñedos, una modalidad que se repite y gana fuerza temporada tras temporada. Estos encuentros suelen reunir a varios DJs en una misma jornada y apuestan a un formato masivo, con una fuerte puesta técnica y visual, en contacto directo con el paisaje mendocino.

El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más marcado. La cercanía geográfica, sumada a la regularidad de eventos y a la llegada de artistas internacionales, convierte a Mendoza en una alternativa atractiva para el público sanjuanino.

Para los que no viajan, en San Juan también se festeja

Para quienes elijan despedir el año sin salir de la provincia, San Juan también tendrá una propuesta destacada dentro de la escena electrónica. En paralelo al éxodo hacia Mendoza, habrá una apuesta local que busca posicionarse como una alternativa de calidad para recibir el 2026.

La productora Beat anunció la presentación de Magdalena, DJ alemana y referente del deep melodic techno, reconocida además por ser hermana de Solomun, una de las figuras más influyentes de la música electrónica a nivel mundial. Con una carrera propia y un sonido marcado por climas profundos y melódicos, la artista llega a San Juan en el marco de una fecha especial de fin de año.

La noche contará además con la participación del DJ y productor sanjuanino Germán Carrizo, uno de los nombres con mayor trayectoria dentro de la escena local, que será el encargado de acompañar la propuesta internacional.

El evento se realizará en Quattro de Verano y se presenta como una opción para quienes buscan celebrar el cierre de 2025 sin viajar.