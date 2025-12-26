Más de 2.500 sanjuaninos obtuvieron en 2025 el carnet de manipulación de alimentos

Durante todo el 2025, un total de 2.504 personas accedieron al carnet de manipulación de alimentos en San Juan, una credencial indispensable para trabajar de manera regular en emprendimientos gastronómicos propios, restaurantes, cocinas y otros espacios donde se elaboran y expenden comidas.

Las certificaciones se obtuvieron tras completar cursos de capacitación, charlas demostrativas y evaluaciones finales, instancias que acreditan los conocimientos exigidos por el Ministerio de Salud de la Nación a través del Código Alimentario Argentino.

La cifra representa un incremento del 476,95% respecto a 2024, año en el que se habían certificado 434 personas de los departamentos Albardón, Calingasta, 25 de Mayo, Jáchal, Rivadavia, San Martín, Sarmiento, Santa Lucía, Ullum, Valle Fértil y miembros de la comunidad Sawa.

El crecimiento registrado durante este año se explica no sólo por el aumento del interés, sino también por la ampliación territorial y poblacional del programa. En 2025, el equipo técnico de la Dirección de Políticas para la Equidad, integrado por nutricionistas y licenciadas en Tecnologías de los Alimentos, llegó a Zonda, Capital, Chimbas, Albardón, Ullum, Rawson, Angaco, Calingasta, San Martín, 25 de Mayo, Rivadavia y Santa Lucía.

Además, se dictaron capacitaciones específicas para personas en tratamiento por consumos problemáticos, estudiantes, familiares y docentes del Centro Educativo Terapéutico In Manus, personas privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario Provincial y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en su sede de Avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento. Las charlas se desarrollaron entre marzo y principios de diciembre, en distintos puntos de la provincia.

Los cursos de manipulación de alimentos constan de dos jornadas de 8 horas cátedra, con contenidos teóricos y demostrativos sobre normativas vigentes, condiciones de higiene, seguridad alimentaria y buenas prácticas en la preparación de alimentos. Una vez aprobadas las evaluaciones, los participantes acceden al carnet oficial, que tiene una validez de tres años y habilita a trabajar en cualquier punto del país.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que el objetivo principal de estas acciones es garantizar el acceso gratuito a la capacitación en toda la provincia, brindando herramientas fundamentales para el manejo seguro de los alimentos, la prevención de enfermedades, la correcta higiene personal y del espacio de trabajo, y la reducción de riesgos como la contaminación cruzada.