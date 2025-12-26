viernes 26 de diciembre 2025

Después de Navidad

El fuego arrasó con su casa y ahora buscan empezar de nuevo en Rawson

El incendio se desató el día después de Navidad en un complejo habitacional y dejó a una familia con pérdidas totales. No hubo heridos, pero necesitan ayuda urgente para recomenzar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

La Navidad terminó de la peor manera para una familia de Rawson. En siesta de hoy, un incendio consumió por completo su departamento ubicado en el barrio Licciardi y los dejó sin nada. El siniestro ocurrió alrededor de las 14.30 en el segundo piso del monoblock 78 y, pese a la violencia de las llamas, no se registraron víctimas con heridas de gravedad.

Fernando Rojas, uno de los integrantes de la familia afectada, contó que al momento del incendio él se encontraba trabajando. En la vivienda estaban su pareja, Rocío Amaya; su hija de 3 años, Isis; y su suegro, Oscar Amaya, de 65 años.

image
image
Foto gentileza Diario Huarpe

Foto gentileza Diario Huarpe

De acuerdo al testimonio del joven, el fuego comenzó de manera inesperada en uno de los dormitorios. “De repente empezó a salir humo y fuego desde la habitación”, relató. Ante la desesperación, el adulto mayor intentó contener las llamas arrojando agua, mientras la situación se tornaba cada vez más peligrosa.

La reacción de la niña fue clave para evitar una tragedia mayor. La pequeña logró bajar y alertar a una vecina del edificio, lo que permitió que otros residentes dieran aviso y ayudaran a evacuar el lugar a tiempo. Minutos después, todos lograron salir antes de que el incendio avanzara por completo.

Cuando Rojas llegó al complejo, el operativo de emergencia ya estaba en marcha. “Fue desesperante ver todo perdido, pero lo importante es que mi familia estaba bien”, expresó. Su suegro sufrió únicamente quemaduras leves en el cabello.

Bomberos y efectivos policiales trabajaron intensamente para controlar el foco ígneo y evitar que se propagara a otros departamentos. Aunque las pericias aún no determinaron el origen exacto, la principal hipótesis apunta a un posible cortocircuito en el interior del dormitorio.

Las consecuencias materiales fueron devastadoras. Electrodomésticos, muebles, ropa y objetos personales quedaron reducidos a cenizas. “No quedó nada, nos quedamos con lo puesto”, resumió Rojas.

¿Comó ayudar?

Ante la difícil situación, la familia lanzó un pedido solidario para poder reconstruir su vida. Aceptan cualquier tipo de colaboración económica y también donaciones de ropa y calzado, especialmente para la niña.

Quienes puedan ayudar pueden comunicarse a los teléfonos 2645 568562 o 2645259246, o realizar transferencias al alias Diosa.isis.valentina. Los talles de calzado necesarios son 42, 40, 25 y 26.

