El precio de la nafta en San Juan: qué lugar ocupa en el mapa nacional

Hay grandes diferencias en el precio final de la nafta entre provincias. Dicen que se debe a los impuestos locales, costos logísticos y distancia a los centros de distribución.

Un informe del Instituto de Economía de la UADE (INECO) reveló la fuerte dispersión en los precios de los combustibles en la Argentina: el litro de nafta súper al mes de diciembre del 2025 no cuesta lo mismo en las provincias y en ese escenario resulta interesante ver la posición destacada que ocupa San Juan.

La provincia esté levemente por encima del promedio nacional. Según el relevamiento, el litro de nafta súper en la provincia cuesta 1.707 pesos, frente a un promedio nacional de 1.653 pesos.

precio promedio por provincia

Con ese valor, San Juan integra el pelotón de 16 provincias que superan la media del país y se posiciona en el puesto 15 del ranking de precios más altos. Está por encima de Buenos Aires, donde el litro se paga $1.703.

La más cara y la más barata

La brecha entre la provincia más cara y la más barata alcanza el 37 %, con extremos que van desde los 1.322 pesos por litro registrados en Ushuaia donde la nafta es más barata, hasta los 1.795 pesos relevados en la ciudad de Salta.

Pese a los valores, Tiempo de San Juan publicó una informe que indica que se recuperado la venta de combustible en el país, y San Juan estan en el top 5.

Por regiones

precios de la nafta

El análisis por regiones permite identificar un patrón claro. La Patagonia concentra los precios más bajos del país: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa presentan valores inferiores al promedio nacional, favorecidos por menores costos operativos y una carga impositiva más reducida.

En el otro extremo se ubican el norte y el centro del país. Salta encabeza el ranking de las naftas más caras, seguida por Formosa, La Rioja, Misiones, Santa Fe y Corrientes.

En Cuyo, Mendoza se mantiene por debajo del promedio nacional con un precio de 1649 pesos por litro, mientras que San Luis registra un valor superior incluso al de San Juan, con 1.714 pesos por litro.

Las causas

Según el informe de los especialistas del INECO, estas diferencias responden a una combinación de factores: la estructura impositiva local, las tasas municipales, los costos operativos y la distancia a los centros de distribución.

Aunque el relevamiento se concentra en la nafta súper, los analistas advierten que el mismo esquema se replica en la nafta premium, el gasoil y el GNC.

