viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Combustible

El precio de la nafta en San Juan: qué lugar ocupa en el mapa nacional

Un relevamiento nacional expone fuertes diferencias en el valor del combustible entre provincias. Mirá cuánto cuesta la nafta en San Juan y la posición dentro del ranking.

Por Elizabeth Pérez
Hay grandes diferencias en el precio final de la nafta entre provincias. Dicen que se debe a los impuestos locales, costos logísticos y distancia a los centros de distribución.

Hay grandes diferencias en el precio final de la nafta entre provincias. Dicen que se debe a los impuestos locales, costos logísticos y distancia a los centros de distribución.

Un informe del Instituto de Economía de la UADE (INECO) reveló la fuerte dispersión en los precios de los combustibles en la Argentina: el litro de nafta súper al mes de diciembre del 2025 no cuesta lo mismo en las provincias y en ese escenario resulta interesante ver la posición destacada que ocupa San Juan.

Lee además
otro aumento de la nafta: ¿por que las petroleras ya no los informan?
Consumo

Otro aumento de la nafta: ¿Por qué las petroleras ya no los informan?
nuevo aumento de combustibles en san juan: asi quedaron los precios en diciembre
Atención conductores

Nuevo aumento de combustibles en San Juan: así quedaron los precios en diciembre

La provincia esté levemente por encima del promedio nacional. Según el relevamiento, el litro de nafta súper en la provincia cuesta 1.707 pesos, frente a un promedio nacional de 1.653 pesos.

precio promedio por provincia

Con ese valor, San Juan integra el pelotón de 16 provincias que superan la media del país y se posiciona en el puesto 15 del ranking de precios más altos. Está por encima de Buenos Aires, donde el litro se paga $1.703.

La más cara y la más barata

La brecha entre la provincia más cara y la más barata alcanza el 37 %, con extremos que van desde los 1.322 pesos por litro registrados en Ushuaia donde la nafta es más barata, hasta los 1.795 pesos relevados en la ciudad de Salta.

Pese a los valores, Tiempo de San Juan publicó una informe que indica que se recuperado la venta de combustible en el país, y San Juan estan en el top 5.

Por regiones

precios de la nafta

El análisis por regiones permite identificar un patrón claro. La Patagonia concentra los precios más bajos del país: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa presentan valores inferiores al promedio nacional, favorecidos por menores costos operativos y una carga impositiva más reducida.

En el otro extremo se ubican el norte y el centro del país. Salta encabeza el ranking de las naftas más caras, seguida por Formosa, La Rioja, Misiones, Santa Fe y Corrientes.

En Cuyo, Mendoza se mantiene por debajo del promedio nacional con un precio de 1649 pesos por litro, mientras que San Luis registra un valor superior incluso al de San Juan, con 1.714 pesos por litro.

Las causas

Según el informe de los especialistas del INECO, estas diferencias responden a una combinación de factores: la estructura impositiva local, las tasas municipales, los costos operativos y la distancia a los centros de distribución.

Aunque el relevamiento se concentra en la nafta súper, los analistas advierten que el mismo esquema se replica en la nafta premium, el gasoil y el GNC.

Aunque el estudio toma como referencia la nafta súper, los analistas destacan que esta relación de precios se mantiene constante para la nafta premium, el GNC y las distintas variantes de gasoil.

Temas
Seguí leyendo

En medio de la suba récord mundial, el precio del oro aumentó casi el doble en un año en San Juan: qué pasó con la demanda en las joyerías

Lo que deben saber los sanjuaninos que van a Chile: así funciona el "encapsulamiento" para cruzar por Mendoza

El valor del oro, imparable: eleva su récord y arrastra a otros metales preciosos a niveles históricos

San Juan, en la ola del RIGI: es la provincia que más dólares capta de los que se buscan invertir en el país

Empleadas domésticas: con el bono incorporado al salario, cómo quedan la hora mínima y el mes en enero

Inocencia fiscal: a partir de qué montos ARCA denunciará a un contribuyente por evasión

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan

Las ventas minoristas navideñas crecieron un 3 % en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El sistema de “encapsulamiento” organiza a los vehículos en paradores estratégicos antes de avanzar hacia el paso Cristo Redentor, con el objetivo de evitar demoras y situaciones de riesgo en la alta montaña al cruzar a Chile.
Para tener en cuenta

Lo que deben saber los sanjuaninos que van a Chile: así funciona el "encapsulamiento" para cruzar por Mendoza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral
Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Te Puede Interesar

Explotación sexual de menores: lo acusan de compartir las fotos de una primita de 5 años
Grave sospecha

Explotación sexual de menores: lo acusan de compartir las fotos de una primita de 5 años

Por Redacción Tiempo de San Juan
En medio de la suba récord mundial, el precio del oro aumentó casi el doble en un año en San Juan: qué pasó con la demanda en las joyerías
Repercusiones

En medio de la suba récord mundial, el precio del oro aumentó casi el doble en un año en San Juan: qué pasó con la demanda en las joyerías

Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón
Imágenes sensibles

Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón

Imputaron al Chiqui Tapia y Toviggino por una millonaria deuda previsional en la AFA
Avanza la causa

Imputaron al "Chiqui" Tapia y Toviggino por una millonaria deuda previsional en la AFA

El sistema de “encapsulamiento” organiza a los vehículos en paradores estratégicos antes de avanzar hacia el paso Cristo Redentor, con el objetivo de evitar demoras y situaciones de riesgo en la alta montaña al cruzar a Chile.
Para tener en cuenta

Lo que deben saber los sanjuaninos que van a Chile: así funciona el "encapsulamiento" para cruzar por Mendoza