Nuevo aumento de combustibles en San Juan: así quedaron los precios en diciembre

Diciembre arrancó con un nuevo incremento en los combustibles en San Juan , luego de que se aplicara la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del tributo al dióxido de carbono (IDC). Estos ajustes, que habían quedado en pausa durante gran parte del año, terminaron impactando directamente en el precio que pagan los automovilistas.

La suba se sintió con mayor fuerza en la nafta súper, que registró aumentos de entre $16 y $18 por litro, y también se trasladó al gasoil. Cada petrolera definió sus valores, aunque la mayoría replicó la actualización realizada por la empresa estatal.

Nuevos precios

YPF

Súper: $1.650

Infinia: $1.884

Diesel 500: $1.662

Infinia Diesel: $1.818

Axion

Súper: $1.689

Quantium: $1.989

Diesel X10: $1.811

Quantium Diesel: $1.979

El reajuste aplicado corresponde a una porción del impuesto interno atrasado de 2024. Desde la Cámara de Expendedores explicaron que prevén que el Gobierno nacional continúe con incrementos progresivos y que los valores en surtidor dependerán, además, de la cotización internacional del petróleo y de la política comercial de cada compañía.

Con este movimiento, los combustibles comenzaron el mes con nuevos incrementos en San Juan, en un escenario en el que el sector permanece atento a posibles variaciones según la evolución del dólar y del mercado energético mundial.