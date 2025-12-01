lunes 1 de diciembre 2025

Tensión minera

Calingasta y un giro inesperado por la ruta de Hualilán: del choque político al acuerdo exprés para definir el camino a Casposo

Tras idas y vueltas del oficialismo calingastino, un nuevo comunicado, conciliador; propone un camino alternativo para el mineral de Hualilán.

Por Elizabeth Pérez
Vista de la mina de oro Hualilán en Ullum.&nbsp;

Vista de la mina de oro Hualilán en Ullum. 

Un momento de la reunión celebrada el sábado en Calingasta.

Un momento de la reunión celebrada el sábado en Calingasta.

El conflicto por la ruta que utilizarán los camiones de Hualilán para trasladar mineral desde la mina en Ullum hasta la planta de procesamiento de oro y plata de Casposo, en Calingasta, derivó en un inesperado capítulo político dentro del propio oficialismo calingastino.

En apenas 48 horas, el departamento pasó de un duro comunicado que denunciaba destratos por parte de la empresa Challenger y del Ministerio de Minería, a un nuevo mensaje conciliador, donde las autoridades locales y las cámaras departamentales avalan una traza alternativa y hablan de cooperación.

El viernes 28 de noviembre, el Concejo Deliberante, encabezado por la presidenta del partido, Patricia Castillo, sorprendió al difundir una resolución en la que afirmaba que empresarios y funcionarios provinciales habían mostrado un “trato despectivo” hacia la comunidad calingastina durante la reunión mantenida el jueves en el Ministerio de Minería. La nota señalaba “falta de voluntad” de las autoridades técnicas para escuchar los planteos del departamento.

Sin embargo, según reconstruyeron participantes del encuentro, la reunión había terminado de manera tranquila. Incluso se había consensuado trabajar sobre un nuevo camino, bordeando el río Los Patos, como alternativa al ingreso por el centro de la villa. Algunas fuentes calificaron el comunicado como una movida de “politiquería barata”, lo que dejó expuesta una tensión interna en el oficialismo local.

Del conflicto a la armonía en un fin de semana

COMUNICADO

Este lunes, el escenario dio un giro completo. Un nuevo comunicado -con participación del diputado Jorge Castañeda, de las cámaras CASEMICA y CAEMCA, de la Unión Vecinal y de la propia concejal Patricia Castillo que había firmado la nota anterior- relató un encuentro “cordial y cooperativo” realizado el sábado en Villa Calingasta.

image
Uno de los momentos del encuentro el sábado entre directivos de la empresa y fuerzas vivas de Calingasta, por la traza del camino.

Uno de los momentos del encuentro el sábado entre directivos de la empresa y fuerzas vivas de Calingasta, por la traza del camino.

Allí se planteó formalmente una ruta alternativa: cruzar por el puente actual y utilizar un bypass al oeste del río Los Patos para conectar con Ruta 149 por la zona de El Morado. “Esa traza funcionaría en forma provisoria hasta que el Gobierno provincial acondicione el camino del Puntudo, como el ministro (de Minería, Juan Pablo) Perea se comprometió a hacer con fondos provinciales”, dice el comunicado.

Los asistentes caminaron la zona propuesta y coincidieron en que el trayecto -de aproximadamente 1,5 km- es viable como solución transitoria para no atravesar el casco urbano.

El trasfondo del problema

El brusco giro en la narrativa política de Calingasta llamó la atención en el ecosistema minero y en el propio Gobierno. El viernes, el comunicado denunciaba destratos y tensiones. El lunes, los mismos actores firmaron un texto orientado al diálogo, la cooperación y la sustentabilidad económica del departamento.

Lo cierto es que detrás del cambio quedó expuesto el ruido interno dentro del oficialismo departamental, que atravesó desde versiones cruzadas hasta acusaciones de tono político en medio de una negociación técnica clave.

Lo que falta

A pesar del acuerdo local para impulsar la nueva ruta, aún falta una definición decisiva: la autorización de la autoridad minera, que debe validar la nueva traza propuesta como parte de los requerimientos ambientales exigidos a la empresa Challenger, que posee la mina de oro Hualilán.

El plazo para presentar el camino vence hoy, por lo que las próximas horas serán determinantes para saber si la solución consensuada en Calingasta se transforma en la traza oficial hacia Casposo.

Mientras tanto, Hualilán continúa con voladuras, extracción y acopio de mineral para ser llevado a la planta de procesamiento de Casposo donde serán convertidos en lingotes. El fin de semana dejó una certeza: en Calingasta, la política también juega su propia batalla en el delicado mapa del desarrollo minero.

