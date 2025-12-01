lunes 1 de diciembre 2025

Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

El siniestro se registró cuando la conductora circulaba de oeste a este y al llegar al kilómetro 1075 de la Ruta 7.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.

Una pareja oriunda de San Juan protagonizó ayer domingo por la mañana un violento vuelco en Mendoza, que dejó como saldo la muerte de la conductora y a su acompañante en estado grave.

La víctima fatal fue identificada como Noelia Emilce Valles, de 38 años, quien circulaba en un Chevrolet Spin alrededor de las 8 por la Ruta 7.

El accidente ocurrió cuando el vehículo se desplazaba de oeste a este y, al llegar al kilómetro 1075, cerca del Complejo Penitenciario Almafuerte, Valles perdió el dominio del auto, que volcó dando varios tumbos hasta quedar detenido sobre la mano este.

image

La mujer murió en el lugar, mientras que su acompañante, Mario Roberto Palacios, de 39 años, resultó gravemente herido y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central.

