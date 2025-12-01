Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas

El violento siniestro ocurrido días atrás en Rawson -cuando un auto que intentó sobrepasar a otro terminó chocando de frente contra tres motocicletas- continúa dejando consecuencias para los involucrados. Con el correr de las horas, se conocieron los partes médicos actualizados de las víctimas.

El hecho sucedió en calle Abraham Tapia en la madrugada del sábado. En ese lugar, el conductor del Renault Weel habría realizado una maniobra indebida e impactado de lleno contra las motos que circulaban de frente, provocando heridas gravísimas en sus ocupantes.

El estado de salud de los heridos Fuentes médicas informaron que los cuatro damnificados presentan distintos niveles de gravedad: Wilson Sosa sufrió politraumatismos en varias partes del cuerpo , aunque por el momento no requirió cirugías . Permanece internado bajo observación.

Matías Sosa es uno de los más comprometidos: presenta fractura de cadera , por lo que le colocaron un tutor externo hasta poder concretar la operación programada. Además, debieron realizarle la amputación de un testículo debido a la gravedad de la lesión sufrida y padece fractura de antebrazo derecho .

Osvaldo Emanuel Sosa recibió el alta médica ese mismo sábado a las 19 horas , luego de permanecer internado en observación por politraumatismos.

Miguel Sosa, en tanto, continúa internado en terapia intensiva, siendo el caso más delicado de todos. Los profesionales monitorean su evolución hora a hora. El conductor del auto Renault Week fue identificado como Pablo López Montaño, de 28 años. Los motociclistas fueron identificados como Matías Sosa (40) e iba a bordo de una moto Yamaha 150cc y lo acompañaba Osvaldo Sosa (38). En el otro rodado, moto Maverick 110cc, lo conducía Miguel Sosa (41) y lo acompañaba su hijo de 13 años. Y el cuarto protagonista y último motorista, Juan Narváez, de 24 años, conducía una moto Guerrero 110cc.

