viernes 28 de noviembre 2025

Conmoción

Piden cadenas de oración por el menor herido de un disparo en Rawson

Allegados del niño de 13 años hicieron este pedido en redes sociales. El menor continúa internado en estado gravísimo, mientras la UFI Delitos Especiales investiga las circunstancias del hecho ocurrido en el Conjunto 8.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
“Cadena de oración para D.S. Oren para un milagro y pronta recuperación”, escribieron, apelando a la solidaridad de los sanjuaninos ante el delicadísimo estado de salud del niño, por el caso ocurrido en el barrio Conjunto 8.

image

El último jueves, fuentes oficiales informaron a Tiempo de San Juan que el menor “está gravísimo, con pérdida de masa encefálica y pronóstico reservado”. Permanece internado en el Hospital Rawson, donde recibe asistencia médica especializada en terapia intensiva pediátrica.

El hecho ocurrió también este jueves en un barrio de Rawson cuyo nombre se mantiene en reserva para proteger la identidad de la familia. La Policía llegó de inmediato tras el aviso y montó un operativo de urgencia para trasladar al niño al hospital, dada la gravedad de la lesión.

Según trascendió, la principal hipótesis indica que el menor habría intentado quitarse la vida utilizando una pistola calibre 9 mm que pertenecería a su madre, integrante de la Policía de San Juan. Aunque esa versión es la que por ahora toma más fuerza, desde la investigación no descartan otras posibilidades.

Tras el disparo, el adolescente fue asistido de inmediato y derivado al Hospital Rawson, donde continúa en estado crítico. Los médicos señalaron que la severidad de la herida compromete seriamente su evolución.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que trabaja para determinar las circunstancias exactas del hecho. Los fiscales analizan distintas líneas investigativas, pero hasta el momento no se ha difundido un informe definitivo.

