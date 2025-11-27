jueves 27 de noviembre 2025

Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson

Fuentes oficiales confirmaron que presenta pérdida de masa encefálica y pronóstico reservado, mientras la UFI Delitos Especiales investiga las circunstancias del hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La situación del menor de 13 años que resultó herido de un disparo en la cabeza en Rawson continúa generando profunda preocupación. Este jueves, fuentes oficiales indicaron a Tiempo de San Juan que el niño “está gravísimo, con pérdida de masa encefálica y pronóstico reservado”. Actualmente permanece internado en el Hospital Rawson, donde recibe asistencia médica especializada.

El hecho ocurrió también este jueves en un barrio de Rawson cuyo nombre no se informa para preservar la identidad de la familia. La Policía llegó rápidamente al lugar y realizó un operativo de urgencia para trasladarlo al centro de salud, debido a la gravedad de la lesión.

De acuerdo a la información que trascendió, el menor habría intentado quitarse la vida. La versión preliminar sostiene que utilizó una pistola calibre 9 mm que pertenecería a su madre, quien es integrante de la Policía de San Juan. Esta hipótesis es la que por ahora cobra mayor fuerza, aunque no se descartan otras posibilidades.

Tras el disparo, el adolescente fue atendido de inmediato y derivado al Hospital Rawson, donde permanece internado en estado crítico. Los médicos informaron que su condición es extremadamente delicada por la severidad de la herida.

La causa quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que investiga las circunstancias exactas del hecho. Los fiscales trabajan con distintas líneas para reconstruir lo sucedido, pero hasta el momento no se ha emitido un informe definitivo. La investigación continúa en curso mientras el estado de salud del menor sigue siendo reservado.

