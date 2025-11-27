jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave episodio

Rawson: un menor terminó herido en la cabeza de un disparo e investigan las causas

El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves. Personal de UFI Delitos Especiales trabaja en el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Una terrible noticia se dio a conocer en las últimas horas. Un menor de 13 años terminó herido en la cabeza tras recibir un disparo. El adolescente se encuentra internado y en delicado estado de salud. La causa está siendo investigada por UFI Delitos Especiales.

Lee además
Este jueves inaugura Parada Técnica, el primer paseo gastronómico con carros de comida rápida de Rawson.
En la calle Lemos

Este jueves inaugura Parada Técnica, el primer paseo gastronómico de Rawson: todo lo que tenés que saber
Casa del joven herido. Personal de Criminalística trabaja en el techo, lugar donde habrían estado los ladrones intentando sacar el aire.
Lo último

El anciano que le disparó a un vecino en Rawson está preso en su casa hasta la audiencia en su contra

Según lo trascendido hasta ahora, el menor habría tomado la decisión de quitarse la vida. Y el arma que utilizó sería una pistola 9mm, que según informaron las fuentes pertenecería a su mamá, que es miembro de la Policía de San Juan.

Este hecho ocurrió este jueves en un barrio de Rawson, no se da a conocer con exactitud para preservar a la familia, pero la Policía realizó un exhaustivo trabajo para trasladar de urgencia a este menor al hospital, lugar donde ahora se encuentra luchando por su vida.

El caso recayó en manos de UFI Delitos Especiales, ya que no se descarta ninguna hipótesis, de igual manera se cree que habría querido atentar contra su vida.

Temas
Seguí leyendo

Confirman el juicio abreviado y condenan a Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla en Rawson

Quién es el joven baleado por su vecino en Rawson y el pedido de cadenas de oración

Escuchá el capítulo XXVIII de Historias del Crimen en Spotify: el padre borracho asesinado por su hija

Venganza en Rawson: le quemó la casa al hombre que le daba asilo porque habría violado a su hija

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Quién era el motociclista que murió luego de varios días de agonía, tras un choque en Rawson

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

Te Puede Interesar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con las fiestas navideñas y de Reyes a la vuelta de la esquina, el comercio de San Juan se anota en una campaña nacional de promoción y descuentos. 
Consumo de Fiestas

Navidad y Reyes: convocan a las jugueterías sanjuaninas a sumarse a una campaña nacional para impulsar las ventas

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta
Terrible

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado
Chile

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados
Picante

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados