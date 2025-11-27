Rawson: un menor terminó herido en la cabeza de un disparo e investigan las causas

Una terrible noticia se dio a conocer en las últimas horas. Un menor de 13 años terminó herido en la cabeza tras recibir un disparo. El adolescente se encuentra internado y en delicado estado de salud. La causa está siendo investigada por UFI Delitos Especiales.

Lo último El anciano que le disparó a un vecino en Rawson está preso en su casa hasta la audiencia en su contra

En la calle Lemos Este jueves inaugura Parada Técnica, el primer paseo gastronómico de Rawson: todo lo que tenés que saber

Según lo trascendido hasta ahora, el menor habría tomado la decisión de quitarse la vida. Y el arma que utilizó sería una pistola 9mm, que según informaron las fuentes pertenecería a su mamá, que es miembro de la Policía de San Juan.

Este hecho ocurrió este jueves en un barrio de Rawson, no se da a conocer con exactitud para preservar a la familia, pero la Policía realizó un exhaustivo trabajo para trasladar de urgencia a este menor al hospital, lugar donde ahora se encuentra luchando por su vida.

El caso recayó en manos de UFI Delitos Especiales, ya que no se descarta ninguna hipótesis, de igual manera se cree que habría querido atentar contra su vida.