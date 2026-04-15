La Comisión de Hacienda pasó a manos del oficialismo en Diputados

En medio del armado de comisiones para el período legislativo 2026, la Cámara de Diputados de San Juan comenzó a redefinir su esquema interno y uno de los cambios más relevantes se dio en la estratégica Comisión de Hacienda y Presupuesto, que quedó bajo control del oficialismo provincial .

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La nueva presidenta será Rosana Luque , integrante del bloque Producción y Trabajo, lo que marca el regreso de una de las comisiones clave al espacio que responde al gobierno provincial. Hasta ahora, ese lugar estaba ocupado por Franco Aranda, presidente del bloque del Frente Renovador, quien decidió dar un paso al costado tras dos años de gestión.

Según se explicó, la salida de Aranda responde a una estrategia política: enfocarse de lleno en la consolidación del Frente Renovador en San Juan, en un año donde se anticipa movimiento interno en los espacios.

El cambio en Hacienda no es un hecho aislado. También hubo modificaciones en la Comisión de Minería, otro espacio sensible por el peso que tiene la actividad en la provincia. Allí, el diputado bloquista Gustavo Deguer fue promovido a la presidencia, tras desempeñarse como vicepresidente.

Deguer, representante de Iglesia, departamento donde se ubican proyectos clave como Veladero y Vicuña, asumió con el respaldo del oficialismo, en un movimiento que buscó descomprimir tensiones con el bloque bloquista. Según adelantó Tiempo de San Juan, decisión se terminó de sellar en una reunión con el vicegobernador Fabián Martín y contó con acuerdos previos que incluyeron al justicialismo y al diputado libertario Fernando Patinella. La nueva conducción de Minería se completa con Andrés Castro como vicepresidente y Juan de la Cruz Córdoba como secretario.

Otro de los movimientos importantes se dio en la Comisión de Ganadería. Tras la salida anunciada del bloquista Luis Rueda, la presidencia quedó en manos de Daniel Ripoll, también del bloque Producción y Trabajo. Lo acompañarán la justicialista Stella Caparrós como vicepresidenta y Gustavo Usín como secretario.