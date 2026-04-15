Relevo con un mensaje de paz: Diputados redefinió nombres en la comisión de Minería

Los diputados se reunieron este miércoles 15 de abril para definir nuevas autoridades para la comisión de Minería y Energía, uno de los espacios de discusión más importantes dentro del recinto. Hubo cambios: el diputado bloquista Gustavo Deguer fue elegido presidente (antes era vice), Andrés Castro quedó como segunda autoridad y Juan de la Cruz Córdoba (Cambia San Juan) fue designado secretario. La movida puede leerse como un gesto al partido de la estrella, que buscó quedarse con la vicepresidencia de la Cámara pero no lo consiguió, lo que generó chispazos internos que derivaron en una reunión en el comité central de Avenida Ignacio de la Roza.

Deguer es diputado por Iglesia, departamento en donde está la mina Veladero y Vicuña, el proyecto en el que reposan las esperanzas de un resurgir minero local. Hasta ahora, el bloquista ocupaba la vicepresidencia de la comisión de Minería y Energía.

El "ascenso" tuvo la bendición del oficialismo, que busca poner paños fríos al enojo bloquista. Hubo un encuentro entre el vicegobernador Fabián Martín y Deguer en el transcurso de la mañana. En ese cara a cara se selló el primer lugar de la comisión minera. Previamente, hubo rosca para conseguir el apoyo del bloque justicialista y de Fernando Patinella, de La Libertad Avanza.

Segundo quedó Andrés Castro, diputado departamental de Sarmiento. El hombre de Producción y Trabajo ocupaba la presidencia pero en acuerdo con su bloque, resignó su posición en favor de Deguer. Era necesario el gesto para apagar un foco de incendio, conservar el diálogo fluido con los 4 diputados bloquistas, que vienen apoyando con sus manos levantadas las iniciativas oficialistas.

Por la comisión de Minería pasará durante este período legislativo el tratamiento de la Ley de Proveedores Mineros. Son dos los proyectos presentados y que esperan su debate interno: uno, por el oficialismo y otro, por el bloquismo. Justamente la presentación de la iniciativa bloquista generó un conflicto en la alianza que mantienen ambos espacios. ¿Se vendrá un proyecto conjunto? Todo apunta que sí.

Los diputados están en pleno reparto de presidencias y vicepresidencias de comisiones. Rueda era el presidente de Agricultura pero cedió el espacio. Fue en plena crisis. "Cedimos una pero conseguimos una más importante", reflexionaban dentro del seno partidario.

Iglesia es territorio bloquista. Después de más de una década de hegemonía de los hermanos Marinero y del triunfo de Jorge Espejo, Deguer se anota en la pelea por la intendencia para el 2027 y la presidencia de la comisión de Minería y Energía le viene como anillo al dedo. Es la primera vez en dos décadas, que un diputado iglesiano lo consigue.