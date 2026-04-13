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Cónclave bloquista: drenaron enojos y el destino de sus votos claves para un puesto judicial muy jugoso

Con la relación en tensión, el bloquismo marca distancia del oficialismo y vuelve decisivos sus votos para un cargo judicial clave.

Por Florencia García
El día que Federico Rizo juró como diputado provincial. A su lado, Enzo Cornejo, quién se quedó quedó con la vicepresidencia primera.&nbsp;

El día que Federico Rizo juró como diputado provincial. A su lado, Enzo Cornejo, quién se quedó quedó con la vicepresidencia primera. 

El pasado viernes 10 de abril, la cúpula del Partido Bloquista se reunió puertas adentro en un encuentro cargado de tensión política. El objetivo fue claro: ordenar la interna tras una serie de decisiones del oficialismo que no cayeron bien y marcar posición hacia adelante, en un contexto donde sus votos vuelven a ser determinantes.

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La reunión llegó después de dos hechos que terminaron de erosionar la relación: la presentación de la ley de proveedores mineros y la designación de Enzo Cornejo en la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados. Según fuentes partidarias, ese movimiento fue interpretado como una señal de desconsideración hacia el espacio que conduce Luis Rueda.

El vínculo entre el bloquismo y el oficialismo tuvo un origen estratégico. Tras la ruptura definitiva entre el peronismo y el partido de la estrella en el primer semestre de 2024, los votos bloquistas se volvieron clave para el oficialismo. Incluso, antes de ese acuerdo, hubo acercamientos con La Libertad Avanza.

Desde entonces, el espacio aportó respaldo legislativo en iniciativas sensibles: la rescisión del contrato del dique El Tambolar, el RIGI y la designación de Guillermo Baigorrí en el Ministerio Público Fiscal. Ese acompañamiento fue sostenido en el tiempo y consolidó una relación que, hasta hace poco, parecía estable.

En las legislativas de octubre, el bloquismo había conseguido ubicar a Federico Rizo en el tercer lugar de la boleta. Pero el mayor gesto político llegó después: el espacio resignó la banca que le correspondía, tras la decisión de Fabián Martín de no asumir en el Congreso.

Esa jugada, leída internamente como una muestra de compromiso con el acuerdo, no habría tenido devolución. La posterior designación de Enzo Cornejo, en lugar de Rizo, profundizó el malestar.

“Esperábamos un gesto político hacia el partido”, deslizaron desde el entorno bloquista. Y fueron más allá: “Hemos sido colaboradores, hicimos lo que correspondía. Estamos dispuestos al diálogo, pero no hubo ningún acercamiento después de lo de Cornejo”.

En ese marco, una frase empezó a repetirse en la reunión del viernes: el futuro de la relación con el oficialismo “no dependerá de nosotros”.

Un jugoso sillón judicial en juego

El trasfondo de este enfriamiento no es menor. En el horizonte inmediato aparece una definición clave: la designación de un nuevo juez camarista civil, tras la jubilación de María Josefina Nacif en 2025.

Al respecto, la diputada y miembro del Consejo de la Magistratura, Fernanda Paredes, señaló en Off te Record que el proceso ya está cumplido desde el punto de vista institucional: “Lo mismo me pregunto yo, es una terna que está comunicada por el Consejo de la Magistratura en tiempo y forma. Formalmente dentro de Diputados el trámite está terminado; la decisión es de Labor Parlamentaria. Quienes arman el orden del día de una sesión son ellos, y son quienes tienen que definir en qué momento se va a llevar a recinto esa terna. Desde el punto de vista del procedimiento no hay nada más que hacer”.

Claro, es que en noviembre de 2025, el Consejo de la Magistratura elevó la terna, integrada por Marianela López, Esteban De la Torre y Javier Aguiar Pacheco. Sin embargo, la decisión final depende de la Cámara de Diputados, donde los números no están cerrados, por lo que se demora el tratamiento.

El oficialismo impulsa a De la Torre, un candidato con vínculo directo con el vicegobernador Fabián Martín, lo que lo posiciona con fuerza en la negociación. Pero Cambia San Juan no tendría los votos suficientes para imponerlo.

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Esteban De la Torre

Esteban De la Torre

Los cuatro votos del partido de la estrella son determinantes para inclinar la balanza. Y, según dejaron trascender, su preferencia no coincide con la del oficialismo: se inclinan por Marianela López.

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Marianela López

Marianela López

“Entendemos que nuestros votos pueden ser necesarios, pero hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de contacto”, señalaron desde el espacio.

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