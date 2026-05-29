Día del Ejército: Villarruel reabrió la polémica sobre la represión militar al "accionar terrorista" en los 70

A través de un mensaje por el Día del Ejército, la vicepresidenta Victoria Villarruel reabrió hoy la polémica sobre la represión militar al reivindicar el combate al “accionar terrorista” de las organizaciones guerrilleras durante los años setenta.

Presunto enriquecimiento ilícito Adorni se prepara para presentar su declaración jurada, pero elude las presiones de Bullrich y Villarruel

Respuesta El mensaje de Villarruel por el 25 de Mayo tras ser excluida del Tedeum

“Como hija de un militar del Ejército que combatió en Tucumán frente al accionar terrorista del ERP y que también defendió nuestra soberanía en Malvinas, sé del sacrificio, la entrega y el amor por la Argentina que hay detrás de cada servicio. ¡Feliz Día del Ejército Argentino! ¡Viva la Patria!”, escribió en un posteo de la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2060358133814321190&partner=&hide_thread=false Hoy celebramos el Día del Ejército Argentino, institución nacida en los días fundacionales de Mayo y protagonista fundamental de las gestas que hicieron posible nuestra independencia.



Desde las campañas libertadoras del General San Martín hasta la defensa de nuestra soberanía en… pic.twitter.com/hB1yZhKjYm — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 29, 2026

El padre de la vicepresidenta, Marcelo Villarruel, murió en 2021 a los 73 años habiendo formado parte del Operativo Independencia en Tucumán en 1975, y también habiéndose desempeñado como segundo jefe de la Compañía de Comandos 602 bajo el mando de Aldo Rico.

La titular del Senado describió al Ejército como una “institución nacida en los días fundacionales de Mayo y protagonista fundamental de las gestas que hicieron posible nuestra independencia”.

“Desde las campañas libertadoras del General San Martín hasta la defensa de nuestra soberanía en Malvinas, nuestros soldados argentinos entregaron su esfuerzo, su valor y, muchas veces, su vida al servicio de la Patria”, ponderó.

Para la titular del Senado, “el Ejército encarna virtudes que forman parte de lo más profundo de nuestra identidad nacional como el honor, la disciplina, el espíritu de sacrificio y el compromiso con la defensa de la Nación y de los argentinos”.

Según dijo, esos valores “siguen vivos en cada hombre y mujer que viste el uniforme con orgullo y sentido del deber”.

“A lo largo de nuestra historia, estuvieron presentes siempre donde la Patria los necesitó custodiando nuestras fronteras, asistiendo a la población en emergencias, sosteniendo la presencia argentina en la Antártida y sirviendo con vocación en cada rincón del país”, afirmó.

En una segunda publicación vinculada al Día del Ejército, Villarruel mencionó con nombre y apellido a militares que “impulsaron y desarrollaron la industria petrolífera o la aviación civil y militar como el general Ingeniero Enrique Mosconi, o el general e Ingeniero Manuel Savio que creó Fabricaciones Militares para autoabastecernos en el campo de la Defensa y desarrollar la siderurgia”.

“O el general Jorge Leal que dirigió la expedición que llegó al Polo Sur en la Antártida”, siguió.

“Ellos junto a otros pensaron en una Argentina soberana, bicontinental, creadora de trabajo, con una fuerte industria y un sentido de la trascendencia que hasta hoy perdura. ¡Para ellos Feliz Día del Ejército Argentino!”, cerró.