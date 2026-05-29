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Se endurece la interna en la Sociedad Rural: Pereda cargó contra Pino, que va por la reelección

La oposición busca discutir cómo se computan los mandatos del actual Presidente.

Por Agencia NA
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La pelea por la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA) escaló este viernes con una dura crítica del vicepresidente, Marcos Pereda, contra el actual titular de la entidad, Nicolás Pino, a quien acusó de "estafar" y "burlarse" de los socios.

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“Desde que Nicolás Pino asumió como presidente de la SRA hubo varias modificaciones al estatuto. La última estableció el límite de 3 mandatos consecutivos. Aunque la dibuje, los socios sabemos que ese plazo se cumplió”, lanzó Pereda en un posteo en redes sociales.

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Pereda aspira a suceder a Pino, pero el actual mandatario rural intenta forzar una interpretación de la última modificación para permanecer en el cargo lo cual desató una fuerte disputa en la cúpula de la dirigencia agropecuaria.

Pereda acusó a Pino de “estafar a los socios” con una nueva postulación: “Al anunciar su postulación para un cuarto mandato, termina por configurar la estafa a los socios que veníamos advirtiendo. Nadie debe creerse dueño de ninguna institución. Nadie debe violentar los acuerdos ni romper las reglas”.

El actual vicepresidente recordó: “Pino acordó con los socios el tope de 3 mandatos. Se olvidó de avisarles que eso corre para todos menos para él. Es la burla más flagrante”.

A su vez, instó a Pino a que abra sus redes sociales a comentarios porque enfatizó que eso es “un ejercicio democrático que te aconsejo”. “Y no te olvides de que en el campo respetamos la palabra”, concluyó en modo desafiante.

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