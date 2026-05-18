lunes 18 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

En casa de herrero... : La hija del vice de la Sociedad Rural reclama un futuro "sin carne", y asegura que su padre también lo piensa

Milagros Pereda metió en un brete a su padre, el vicepresidente de la Sociedad Rural, que la desmintió y ensayó una enfática defensa de la ganadería.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Sociedad Rural Argentina (SRA) se encuentra en el centro de una inesperada polémica familiar y política que ha sacudido sus cimientos institucionales. Milagros Pereda, diseñadora enfocada en la sustentabilidad e hija del actual vicepresidente y candidato a la presidencia de la entidad, Marcos Pereda, desató una controversia al afirmar públicamente que su padre es consciente de que “el futuro tiene que ser sin carne”.

Lee además
semitas sanjuaninas veganas: una receta casera y deliciosa, ideal para el mate
Para intentar

Semitas sanjuaninas veganas: una receta casera y deliciosa, ideal para el mate
las tres milanesas veganas que son una bomba y muy faciles de preparar
Recetas fáciles

Las tres milanesas veganas que son una bomba y muy fáciles de preparar

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista en el programa Ángeles y Demonios, conducido por Angie Landaburu. Allí, Milagros Pereda —quien se identifica con el vegetarianismo y el activismo sustentable— sostuvo que, a pesar de que su padre proviene de generaciones de productores ganaderos, está "cortando esa línea". Según la joven, la influencia de su madre, también vegetariana, y de algunos de sus hermanos, ha sido clave en esta visión familiar. "Mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne", enfatizó, recomendando además reducir el consumo de este producto para proteger el medioambiente.

Embed - SucedeNews on Instagram: "Milagros Pereda pasó por "Ángeles y Demonios", el programa de streaming de Angie Landaburu, y detonó la interna del campo con una frase tajante: "El futuro tiene que ser sin carne". A raíz del revuelo, su padre, Marcos Pereda (vicepresidente y candidato a presidente de la SRA), tuvo que salir a desmarcarse de urgencia en sus redes sociales: "No representa en absoluto mi pensamiento". En el entorno del dirigente rural denuncian que se está haciendo un "uso político" del asunto familiar para desgastar su campaña de cara a las elecciones de septiembre. Completo en el canal de youtube Ángeles y Demonios #sociedadrural #carnes #argentina #virareels"
View this post on Instagram

La respuesta del dirigente agropecuario

Ante la viralización de estos dichos, que impactaron de lleno en el clima electoral de la SRA, Marcos Pereda emitió un comunicado a través de su cuenta en la red social X para fijar una postura tajante. Si bien manifestó respeto por la libertad de expresión de su hija, aclaró que sus palabras no representan en absoluto su forma de pensar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MPeredaBorn/status/2056086627504579057&partner=&hide_thread=false

"Siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país", afirmó el directivo, quien además ratificó su compromiso con la expansión del sector y la conquista de nuevos mercados internacionales para la carne argentina. Pereda también aprovechó para enviar un mensaje a sus opositores internos, señalando que, aunque entiende que quieran usar el tema con fines proselitistas, no comparte ese aprovechamiento de un asunto familiar.

image

Contexto de una interna feroz

Este episodio ocurre en un momento de extrema fragilidad institucional para la Sociedad Rural Argentina. La entidad atraviesa una crisis marcada por:

  • Auditorías y denuncias: Una investigación externa detectó irregularidades, fallas y desarrollos no realizados en un proyecto de modernización tecnológica que costó más de USD 3 millones.
  • Fractura en la cúpula: Existe una división profunda entre el sector de Pereda y el del actual presidente, Nicolás Pino, quien mantiene un diálogo más fluido con la administración nacional de Javier Milei.
  • Disputa estatutaria: Un grupo de 120 socios cuestiona la posibilidad de una nueva reelección de Pino, fundamentándose en una reforma estatutaria de 2023 que limita los mandatos consecutivos.

La polémica familiar de los Pereda no solo expone una brecha generacional sobre el consumo de proteína animal, sino que añade un nuevo elemento de tensión a la disputa por el poder en la organización de productores más histórica del país, la cual representa a unos 3.900 socios y forma parte del influyente Grupo de los Seis.

Temas
Seguí leyendo

Cómo impactará en San Juan el cambio en Zonas Frías que impulsó el Gobierno nacional

Lugones afirmó que trabaja con los ministros de Salud de las provincias para un verdadero "sistema sanitario federal"

Récord de mora familiar: la deuda de los hogares argentinos alcanza su nivel más alto en 22 años

El hermano de Adorni, también investigado por enriquecimiento ilícito: ¿Qué explicó su abogado?

Causa Cuadernos: el ex ministro de Econonomía Roberto Lavagna declarará como testigo

Remodelaciones en Casa Rosada y Olivos: La Justicia pone la lupa sobre Karina Milei

Interna descontrolada en el gobierno: Piden que Milei intervenga

Lourdes Arrieta volvió a San Juan para apoyar a afiliados del IOSFA y habló de su futuro político: "Me gustaría ser gobernadora"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Municipalidad de Zonda. 
En la mira

El escándalo de los "ñoquis" en Zonda: empleados deberán devolver sueldos cobrados sin trabajar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell
Tribunales

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell

Imagen ilustrativa
Gravísimo antecedente

Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características

Imagen ilustrativa.
Caos

"Dame la plata": tensión en un hotel alojamiento de Capital, con un hombre internado y una mujer arrestada

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en finca de pistacho de San Juan.
Operativo

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en una finca de pistacho en San Juan

Perdí todo por la cancha: se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas
Video

"Perdí todo por la cancha": se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Un caucetero fue estafado en $9.000.000 con una falsa plataforma de inversiones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo impactará en San Juan el cambio en Zonas Frías que impulsó el Gobierno nacional
Legislación

Cómo impactará en San Juan el cambio en Zonas Frías que impulsó el Gobierno nacional

Francisco, su amor por la Biblioteca Franklin y una vida dedicada a los libros
Personajes sanjuaninos

Francisco, su amor por la Biblioteca Franklin y una vida dedicada a los libros

Este es el edificio escolar que fue blanco del robo.
Ataque a colegio

Ladrones entraron a una escuela secundaria de La Bebida y se llevaron 4 notebooks

Un gremio de docentes universitarios confirmó un paro desde el 26 hasta el 30 de mayo
Educación superior

Un gremio de docentes universitarios confirmó un paro desde el 26 hasta el 30 de mayo