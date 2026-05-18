En casa de herrero... : La hija del vice de la Sociedad Rural reclama un futuro "sin carne", y asegura que su padre también lo piensa

La Sociedad Rural Argentina (SRA) se encuentra en el centro de una inesperada polémica familiar y política que ha sacudido sus cimientos institucionales. Milagros Pereda , diseñadora enfocada en la sustentabilidad e hija del actual vicepresidente y candidato a la presidencia de la entidad, Marcos Pereda , desató una controversia al afirmar públicamente que su padre es consciente de que “el futuro tiene que ser sin carne” .

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista en el programa Ángeles y Demonios, conducido por Angie Landaburu. Allí, Milagros Pereda —quien se identifica con el vegetarianismo y el activismo sustentable— sostuvo que, a pesar de que su padre proviene de generaciones de productores ganaderos, está "cortando esa línea". Según la joven, la influencia de su madre, también vegetariana, y de algunos de sus hermanos, ha sido clave en esta visión familiar. "Mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne", enfatizó, recomendando además reducir el consumo de este producto para proteger el medioambiente.

Embed - SucedeNews on Instagram: "Milagros Pereda pasó por "Ángeles y Demonios", el programa de streaming de Angie Landaburu, y detonó la interna del campo con una frase tajante: "El futuro tiene que ser sin carne". A raíz del revuelo, su padre, Marcos Pereda (vicepresidente y candidato a presidente de la SRA), tuvo que salir a desmarcarse de urgencia en sus redes sociales: "No representa en absoluto mi pensamiento". En el entorno del dirigente rural denuncian que se está haciendo un "uso político" del asunto familiar para desgastar su campaña de cara a las elecciones de septiembre. Completo en el canal de youtube Ángeles y Demonios #sociedadrural #carnes #argentina #virareels" View this post on Instagram

La respuesta del dirigente agropecuario

Ante la viralización de estos dichos, que impactaron de lleno en el clima electoral de la SRA, Marcos Pereda emitió un comunicado a través de su cuenta en la red social X para fijar una postura tajante. Si bien manifestó respeto por la libertad de expresión de su hija, aclaró que sus palabras no representan en absoluto su forma de pensar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MPeredaBorn/status/2056086627504579057&partner=&hide_thread=false Hoy fui consultado sobre declaraciones que hizo mi hija en un programa vinculado a temas de su trabajo. Respeto a mi hija, ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla.

En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que… — Marcos Pereda (@MPeredaBorn) May 17, 2026

"Siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país", afirmó el directivo, quien además ratificó su compromiso con la expansión del sector y la conquista de nuevos mercados internacionales para la carne argentina. Pereda también aprovechó para enviar un mensaje a sus opositores internos, señalando que, aunque entiende que quieran usar el tema con fines proselitistas, no comparte ese aprovechamiento de un asunto familiar.

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Contexto de una interna feroz

Este episodio ocurre en un momento de extrema fragilidad institucional para la Sociedad Rural Argentina. La entidad atraviesa una crisis marcada por:

Auditorías y denuncias: Una investigación externa detectó irregularidades, fallas y desarrollos no realizados en un proyecto de modernización tecnológica que costó más de USD 3 millones .

Una investigación externa detectó irregularidades, fallas y desarrollos no realizados en un proyecto de modernización tecnológica que costó más de . Fractura en la cúpula: Existe una división profunda entre el sector de Pereda y el del actual presidente, Nicolás Pino , quien mantiene un diálogo más fluido con la administración nacional de Javier Milei.

Existe una división profunda entre el sector de Pereda y el del actual presidente, , quien mantiene un diálogo más fluido con la administración nacional de Javier Milei. Disputa estatutaria: Un grupo de 120 socios cuestiona la posibilidad de una nueva reelección de Pino, fundamentándose en una reforma estatutaria de 2023 que limita los mandatos consecutivos.

La polémica familiar de los Pereda no solo expone una brecha generacional sobre el consumo de proteína animal, sino que añade un nuevo elemento de tensión a la disputa por el poder en la organización de productores más histórica del país, la cual representa a unos 3.900 socios y forma parte del influyente Grupo de los Seis.