jueves 9 de octubre 2025

Semitas sanjuaninas veganas: una receta casera y deliciosa, ideal para el mate

Esta versión sin productos de origen animal conquista por su sabor, textura y ese toque criollo inconfundible. Con ingredientes simples y mucho corazón sanjuanino, te enseñamos a hacerlas paso a paso.

SEMITAS VEGANAS

En San Juan, las semitas son un clásico infaltable en la mesa, sobre todo en las meriendas con mate. Ahora, una versión vegana llega para quedarse y conquistar todos los paladares, sin perder el espíritu tradicional que tanto gusta en la provincia.

¿La clave? Reemplazar los típicos chicharrones por seitán crocante, un preparado a base de gluten de trigo que imita la textura de la carne. Así, nacen estas semitas veganas, que podés hacer en casa con ingredientes fáciles de conseguir y que salen espectaculares en cualquier horno.

image

Ingredientes para 10 semitas:

* 2 tazas de harina de trigo 000

* ½ sobre o cubito de levadura

* 1 cucharada de sal

* 1 pizca de azúcar

* 10 cucharadas soperas de aceite vegetal

* 3 fetas de seitán de gluten de trigo

Paso a paso:

1. En un bowl grande, colocá la harina y hacé un hueco en el centro. Allí agregá la sal, la levadura y el azúcar.

2. Comenzá a amasar integrando los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Tapá y dejá leudar durante 30 minutos.

3. Mientras tanto, cortá el seitán en trocitos bien pequeños.

4. Freí esos trocitos en aceite caliente hasta que queden crocantes, imitando los clásicos chicharrones.

5. Tomá la masa ya leudada, estirala y distribuí los “chicharrones veganos” como se ve en las semitas tradicionales.

6. Amasá nuevamente para que el seitán se integre completamente en la masa.

7. Formá las semitas dándoles forma de galleta grande, del tamaño aproximado de la palma de la mano.

8. Llevá al horno fuerte durante 20 minutos, hasta que estén doradas y bien cocidas.

> Esta receta se adapta a cualquier tipo de horno: de cocina, eléctrico o incluso horno de barro. Lo importante es el cariño que le pongas.

Perfectas para cualquier momento

Ideales para acompañar unos buenos mates, desayunos o meriendas al estilo sanjuanino. Esta versión vegana de semitas es una opción rica, saludable y amigable con el ambiente, sin resignar sabor ni tradición.

Animate a prepararlas y compartilas con quien más quieras. Porque si hay algo que nos une a los sanjuaninos, es el amor por nuestras recetas de siempre… incluso cuando se reinventan.

