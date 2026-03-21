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Guerra contra la basura

Rawson resurge una vieja ordenanza para cerrar y limpiar baldíos

La Municipalidad intimará a propietarios de terrenos en mal estado para que los limpien y cierren. A través de la app Lito ya se registraron más de 300 denuncias de vecinos por lotes abandonados en distintos puntos del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El municipio de Rawson decidió volver a aplicar una antigua normativa para avanzar con la limpieza y el cierre de terrenos baldíos que se encuentran abandonados en distintos puntos del departamento. Se trata de la Ordenanza 225-G, que en realidad corresponde a la Ordenanza Municipal N.º 5907, sancionada en 2001.

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La medida forma parte de las acciones que impulsa el municipio para combatir la acumulación de basura y mejorar las condiciones de los barrios. La idea es intimar a los propietarios de lotes baldíos a que se hagan cargo de la limpieza y el cierre perimetral de los terrenos, evitando que se transformen en basurales o focos de malezas.

Según indicaron fuentes municipales, el relevamiento ya comenzó a partir de denuncias realizadas por vecinos. En ese sentido, la aplicación Lito se convirtió en una herramienta clave, ya que allí ya se recepcionaron más de 300 denuncias vinculadas a terrenos que están en malas condiciones.

Con esa información, el municipio busca armar un listado de los lotes que se encuentran en infracción para avanzar con las notificaciones a los propietarios. La ordenanza establece que los dueños deben mantener los terrenos limpios y cerrados, y en caso de incumplimiento pueden ser intimados por la Municipalidad.

Desde el municipio buscan que los vecinos sigan utilizando la aplicación para denunciar este tipo de situaciones, con el objetivo de ampliar el relevamiento y detectar la mayor cantidad posible de terrenos baldíos abandonados en el departamento.

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