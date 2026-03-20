Preocupación en Concepción: en pleno duelo ante el "Santo" tucumano, San Martín sumó dos bajas por lesión

Este viernes San Martín vivió un segundo tiempo para el olvido en Concepción , por las tres bajas inesperadas encendieron las alarmas en pleno choque ante el Santo tucumano.

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Primero se fue Hernán Zuliani . Gran primer tiempo, pero no pudo seguir. Salió llorando de la cancha y dejó a todos preocupados. Minutos después, Juncos también se retiró. Gran actuación, pero precaución ante cualquier problema. Los detalles de la dolencia no se conocieron.

Y como si fuera poco, Lattanzio pidió asistencia y salió en camilla. Pero en este caso, el futbolista habría pedido salir por cansancio, por lo que no habría signos de lesión.

El panorama ya era complicado en Concepción. Ante San Martín de Tucumán, el DT Ariel Martos no pudo contar con Nazareno Fúnez ni Emanuel Aguilera, ambos con desgarros y fuera entre una y tres semanas.

Con la enfermería llena, el cuerpo técnico ahora deberá recomponer el equipo y esperar los estudios médicos de Zuliani y Juncos. El próximo viernes recibe a Racing de Córdoba y seguramente el técnico buscará soluciones rápidas.