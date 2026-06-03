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Hockey sobre patines

Después de 19 años en la elite europea, Lucas Ordóñez vuelve a San Juan y jugará en Atlético Argentino

El capitán de la Selección Argentina confirmó que dejará Benfica cuando finalice su vínculo contractual y emprenderá el regreso definitivo a la provincia junto a su esposa y sus tres hijos. El multicampeón mundial eligió al club de las "Águilas" para continuar su carrera y abrir una nueva etapa cerca de su gente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El hockey sobre patines sanjuanino se prepara para recibir a uno de sus grandes referentes. A casi dos décadas de haber emigrado al Viejo Continente para competir en la máxima exigencia internacional, Lucas Ordóñez anunció que volverá a vivir en San Juan y que defenderá los colores de Atlético Argentino.

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La noticia fue revelada por el propio jugador durante una entrevista con Pasión Sobre Patines, una vez que recibió la autorización de Benfica para hablar públicamente sobre su futuro. "No podía hablar de lo que iba a pasar con mi futuro porque tenía un acuerdo con Benfica y mi contrato termina el 30 de junio, pero ellos ya me autorizaron y puedo decirlo", explicó el sanjuanino.

A sus 38 años, Ordóñez pondrá punto final a una etapa extraordinaria en Europa, donde desarrolló prácticamente toda su carrera profesional. Formado en Hispano, construyó una trayectoria de prestigio internacional que incluyó largos ciclos en Barcelona y posteriormente en Lisboa, ciudad en la que reside desde hace ocho temporadas.

La decisión, sin embargo, trasciende lo deportivo. El regreso a la provincia era un deseo que venía madurando junto a su familia desde hace tiempo. "Me vuelvo a San Juan con la familia después de tanto tiempo en Europa. Es algo que veníamos soñando y estamos a un par de semanas de concretarlo", manifestó.

Una elección pensada más allá de la cancha

Si bien muchos imaginaban un retorno a Hispano, el club donde dio sus primeros pasos, el destino elegido será Atlético Argentino. Según explicó el propio jugador, el proyecto presentado por la institución fue determinante para inclinar la balanza. "Voy a jugar en Atlético Argentino. Fue una decisión familiar que tiene que ver no solo con lo deportivo sino también con lo que pasa afuera del hockey. La propuesta y el proyecto de Argentino es muy bueno", aseguró.

La elección fue analizada junto a su esposa Leticia y sus tres hijos, quienes crecieron en Europa y también están vinculados al deporte. El desembarco en San Juan representa para todos ellos el inicio de una nueva vida.

Ordóñez también reveló que antes de tomar la determinación conversó con dirigentes de Hispano para explicarles personalmente su postura. "Mucha gente imaginaba que volvía a Hispano porque es la casa que me formó. Lo hablé con quien tenía que hablar, que era el Turco Kenan. Fue el primero que supo de mi decisión y lo entendió perfectamente", afirmó.

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