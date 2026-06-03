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Fútbol sanjuanino

Sorpresa en Villa Krause: Unión anunció la salida de Juan Colarte

El club comunicó oficialmente que el entrenador dejó de ser el director técnico y coordinador de inferiores. La decisión llega después de la eliminación en los playoffs del Torneo de Invierno ante Colón Junior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Club Atlético Unión de Villa Krause informó este martes el final del ciclo de Juan Colarte al frente de la conducción del primer equipo de la institución. A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la entidad de Rawson confirmó que el entrenador dejó de desempeñarse como director técnico del plantel superior y coordinador de las divisiones inferiores.

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"El Club Atlético Unión de Villa Krause informa que Juan Colarte deja de ser el director técnico y coordinador de inferiores de la institución. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su dedicación, compromiso y profesionalismo durante el tiempo que estuvo al frente del plantel. Su trabajo y esfuerzo han contribuido al crecimiento deportivo del club. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos personales y profesionales. ¡Gracias, Juan Colarte, por todo lo brindado a Unión de Villa Krause!", expresó la institución.

La desvinculación marca el cierre de una etapa importante para el "Azul". Colarte desembarcó en el club rawsino en diciembre de 2025 y durante su estadía, el equipo consiguió quedarse con el Torneo Oficial 2025. Si bien buena parte de esa campaña había sido encabezada por "Cachilo" Magallanes, cuya salida se produjo de manera inesperada, Colarte tomó las riendas del plantel y terminó celebrando el campeonato.

El entrenador también comandó al Azul en el Torneo Regional Federal Amateur, aunque su recorrido nacional concluyó tras la eliminación frente a FADEP de Mendoza.

La desvinculación ahora se conoció apenas días después de la caída frente a Colón Junior por 3 a 1 en los playoffs del Torneo de Invierno. La derrota ante el Merengue dejó al Azul sin chances de seguir avanzando en la competencia y terminó precipitando el desenlace de un ciclo que había comenzado con grandes expectativas.

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