Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital

Una madrugada marcada por la violencia se vivió este sábado en las inmediaciones de un local bailable de Capital , donde varios jóvenes protagonizaron una serie de peleas que quedaron registradas en distintos videos difundidos posteriormente en redes sociales.

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El incidente se produjo cerca de las 5:30, en momentos en que decenas de personas abandonaban el boliche Mala Club. Por motivos que todavía no fueron esclarecidos, comenzaron los enfrentamientos entre distintos grupos que se encontraban en la zona.

Hubo golpes, empujones y corridas sobre Avenida Rawson, a pocos metros de calle Estrada. Al mismo tiempo, otro sector de los asistentes mantenía una pelea en la plazoleta ubicada frente al establecimiento nocturno.

Las imágenes evidencian que no se trató de un único enfrentamiento, sino de varios focos de conflicto que ocurrieron de manera simultánea, generando momentos de gran tensión entre quienes se encontraban en el lugar.

Hasta el momento no trascendieron las razones que originaron la disputa. Sin embargo, personas que presenciaron lo sucedido señalaron que los incidentes comenzaron cuando los asistentes salían del boliche y se dispersaban por la zona.