Beneficio para los locales: abrieron las inscripciones con descuento para sanjuaninos en el IRONMAN 2026

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La cuenta regresiva para una nueva edición del IRONMAN San Juan ya comenzó y trae una novedad importante para los deportistas de la provincia. La organización del evento, junto al Gobierno de San Juan, habilitó un sistema de inscripción con valores preferenciales destinado exclusivamente a atletas sanjuaninos que quieran formar parte de una de las competencias de triatlón más importantes del planeta.

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La medida alcanza a las dos pruebas programadas para el último fin de semana de octubre y el inicio de noviembre: el 51.50 San Juan, previsto para el viernes 30 de octubre, y el tradicional IRONMAN Full, que se disputará el domingo 1 de noviembre.

Desde la organización explicaron que la iniciativa busca fomentar la participación de competidores locales en un evento que año tras año reúne a deportistas de distintos puntos del país y del mundo. Además, remarcaron que la propuesta forma parte de las acciones impulsadas para seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo en la provincia.

Cómo acceder al descuento

Para obtener el beneficio económico, los interesados deberán completar una preinscripción mediante un formulario online dispuesto por la organización.

El esquema contempla dos períodos promocionales. En la primera etapa, que estará vigente hasta el 1 de julio, quienes se registren recibirán un descuento del 25% sobre el valor de la inscripción, tanto para la distancia 51.50 como para el IRONMAN Full.

Posteriormente se abrirá una segunda ventana de beneficios, disponible hasta el 1 de octubre. En ese caso, los participantes del 51.50 accederán a una rebaja del 15%, mientras que quienes opten por la prueba Full obtendrán un descuento del 20%.

Una vez que la organización verifique la documentación y confirme que el solicitante cumple con los requisitos exigidos, enviará por correo electrónico un código promocional que deberá utilizarse al momento de concretar la inscripción oficial.

Un evento que vuelve a poner a San Juan en el mapa mundial

La realización del IRONMAN representa uno de los acontecimientos deportivos de mayor impacto para la provincia. Además de convocar a atletas de elite y aficionados de distintos países, la competencia genera un importante movimiento turístico y económico.

Con circuitos que atraviesan algunos de los paisajes más emblemáticos de San Juan, la prueba se ha consolidado en los últimos años como una de las fechas destacadas del calendario internacional de triatlón.

Ahora, con esta política de descuentos, la organización busca que cada vez más sanjuaninos tengan la posibilidad de vivir la experiencia desde adentro y ser protagonistas de una competencia que vuelve a posicionar a la provincia ante los ojos del mundo.