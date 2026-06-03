El Dibu Martínez, en la mira de un gigante de Europa

Tras otra magra temporada, en la que quedó relegado de la pelea por el título y disputará la próxima edición de la Europa League, la directiva de la Juventus ha dado un paso clave en el mercado de pases al iniciar gestiones formales con el objetivo de fichar a Emiliano “Dibu” Martínez, actual arquero del Aston Villa y de la selección argentina. El interés de la entidad italiana, revelado inicialmente por Sky Sport, representa un movimiento estratégico para sumar a uno de los porteros más destacados del fútbol internacional, en un contexto de cambios definidos por la llegada de Luciano Spalletti al banco turinés.

Según dicho medio, la dirigencia de la Vecchia Signora ha decidido avanzar con fuerza en la búsqueda de un guardameta con experiencia y mentalidad ganadora, luego de una irregular temporada de Michele Di Gregorio. En esa línea, Dibu Martínez aparece como el nombre elegido para asumir la titularidad, respaldado por su rendimiento en la Premier League y su papel protagónico en la conquista de la Europa League con el Aston Villa.

“La Juve quiere resolver definitivamente la cuestión del arco y confiarle el puesto a un número uno de gran experiencia, personalidad y mentalidad ganadora. Dibu Martínez es la novedad: el portero de Aston Villa y la selección argentina es, por sí mismo, un ganador, como demuestran las siete finales jugadas y ganadas en distintas competiciones”, detalló Sky Sport en su reporte inicial. Además, el medio italiano subrayó que la Vecchia Signora planea iniciar contactos formales con Aston Villa en los próximos días para analizar la viabilidad económica de la operación, aunque advirtió que los costos son elevados.

Corriere dello Sport profundizó en el escenario actual del mercado y explicó que la primera opción de la Juventus para el arco era Alisson Becker, de Liverpool, con quien incluso había alcanzado un principio de acuerdo contractual por tres años y alrededor de cinco millones de euros por temporada. La negativa del club inglés, tras la salida de varias figuras y el cambio de entrenador, forzó a la dirigencia de Turín a buscar alternativas. En ese contexto, el nombre de Emiliano Martínez ganó fuerza, ya que su perfil cumple con los requisitos de Spalletti: personalidad, liderazgo y solvencia comprobada en instancias decisivas.

El arquero argentino, de 33 años, tiene contrato vigente con Aston Villa hasta 2029 y una valoración importante dentro del mercado. A esa cifra se suman los tres años restantes de contrato a razón de seis millones de euros por temporada, lo que convierte la operación en una apuesta significativa para la economía de la Juventus. No obstante, la directiva considera que la llegada de un referente como Dibu Martínez podría blindar el arco por varias temporadas y aportar el carácter que faltó en el último tramo de la Serie A.

Tuttosport recordó que el interés por el arquero argentino no es nuevo. El club ya había iniciado conversaciones a fines del invierno europeo, pero la posibilidad de incorporar a Alisson postergó la negociación. Ahora, con la puerta cerrada en Liverpool, Juventus reactivó los contactos con el representante de Martínez, Gustavo Goni, durante la última semana. El medio italiano subrayó que el arquero campeón del mundo tiene interés en iniciar una nueva etapa fuera de Inglaterra, después de haber concretado el objetivo de conquistar un título europeo y lograr el cuarto puesto en la Premier League.

“Martínez lleva meses albergando el deseo de dejar el Aston Villa tras el Mundial. Una decisión que tomó hace un año por estas fechas, cuando, sin embargo, Emery se mantuvo firme ante el interés del Manchester United y le prometió al portero que le dejaría marchar al año siguiente. Ahora, tras ganar la Europa League y quedar cuarto en la Premier, Emiliano considera que su etapa en Birmingham ha llegado a su fin y está presionando para que se concrete su salida”, publicó Tuttosport. Además, el diario indicó que el fútbol italiano resulta atractivo para el arquero, aunque reconoció que las condiciones económicas de su pase no son sencillas.

El panorama para la Juventus se mantiene abierto mientras aguarda una definición en la situación de Alisson en Liverpool. El club italiano no descarta volver a la carga por el brasileño si hay algún cambio en la postura de los “Reds”, pero mientras tanto avanza en el análisis de alternativas. Entre ellas figura también Guglielmo Vicario, actual arquero del Tottenham, cuyo perfil ya fue avalado por Spalletti y que tiene una tasación similar a la de Martínez.

Mientras esto avanza, el Dibu tiene la cabeza puesta en recuperarse de su lesión y estar en óptimas condiciones para el estreno de la selección argentina en el Mundial el próximo 16 de junio ante Argelia. La Albiceleste, que defiende el título, también comparte el Grupo J con Austria y Jordania.

FUENTE: Infobae