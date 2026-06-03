en vivo A 11 años Los nombres de las víctimas resonaron en una multitudinaria marcha de Ni Una Menos en San Juan

La movilización se realizó en medio de la conmoción por el asesinato de Agostina en Córdoba y de un violento episodio ocurrido en San Juan que, por circunstancias fortuitas, no terminó en un femicidio.

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