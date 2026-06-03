Los nombres de las víctimas resonaron en una multitudinaria marcha de Ni Una Menos en San Juan

Cientos de personas se movilizan este miércoles en San Juan en una nueva edición de Ni Una Menos, la convocatoria que desde hace más de una década reclama el fin de la violencia de género. La marcha se realiza en un contexto atravesado por la conmoción que generó el asesinato de Agostina Vega en Córdoba y por un reciente episodio de extrema violencia contra una mujer en la provincia que estuvo cerca de terminar en femicidio. Seguí aquí el minuto a minuto de la jornada.
Otro de los cuestionamientos fue hacia el gobierno nacional de Javier Milei, a quien señalaron como negacionista e impulsor del desprecio hacia la mujer.