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El rival del debut

Atento Scaloni: Argelia le hizo partido a Países Bajos, le ganó y el hijo de Zidane fue la figura

A pocos días del debut mundialista ante la Albiceleste, el seleccionado africano dio la nota al vencer a la Naranja Mecánica en Rotterdam. Un golazo sobre el final encendió la ilusión de los Zorros del Desierto, que aterrizarán en Kansas con la confianza por las nubes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Cuando faltan apenas días para el arranque del Mundial, Argelia mandó un mensaje que no pasó desapercibido. El próximo rival de la Selección Argentina en el debut golpeó sobre la mesa al vencer 1-0 a Países Bajos en Rotterdam, en un amistoso internacional que dejó al combinado africano lleno de confianza antes de su estreno en la Copa del Mundo.

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El encuentro, disputado en el estadio Het Kasteel, tuvo varias particularidades: ambos entrenadores aprovecharon para mover piezas y probar alternativas, con un equipo neerlandés que realizó once cambios y una Argelia que modificó gran parte de su formación. Sin embargo, el desenlace terminó favoreciendo a los visitantes, que encontraron el premio en el tramo final del partido.

A cinco minutos del cierre apareció la joya de la noche. Anis Hadj Moussa encaró por el sector derecho, dejó atrás a su marcador y sacó un zurdazo impecable que se clavó en el ángulo, imposible para el arquero neerlandés. El gol desató el festejo del plantel africano, que cerró su preparación europea con un resultado tan inesperado como resonante.

La victoria no hace más que alimentar la expectativa en torno a los Zorros del Desierto, que ahora pondrán rumbo a Norteamérica para instalarse en Lawrence, Kansas, donde prepararán el choque frente a la Selección de Lionel Scaloni. El esperado cruce entre Argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, y Argelia se jugará el martes 16 de junio desde las 22hs, en el Kansas City Stadium, conocido popularmente como Arrowhead Stadium.

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