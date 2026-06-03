Dibu Martínez será titular en el debut de la Selección Argentina en el Mundial

La presencia de Emiliano Martínez en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no estaría en riesgo. Aunque el arquero campeón del mundo sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la entrada en calor de la final de la Europa League, en el cuerpo técnico de la Albiceleste reina el optimismo y confían en que llegará sin problemas al partido del próximo 16 de junio frente a Argelia, en Kansas.

Las imágenes del marplatense con la mano vendada y el dedo inmovilizado habían encendido las alarmas en los hinchas. Incluso, durante los festejos con Aston Villa en Inglaterra, el arquero ya mostraba signos visibles de la lesión. Sin embargo, al sumarse a la concentración argentina llevó tranquilidad con gestos simples: una publicación en redes sociales y un breve intercambio con un fanático, al que le respondió un tranquilizador “llego, llego” antes de subirse al micro rumbo al entrenamiento.

Puertas adentro de la Selección aseguran que la recuperación avanza de manera favorable. El hueso está consolidando correctamente y, para cuando llegue el estreno mundialista, ya habrán pasado más de cinco semanas desde la lesión, un plazo considerado positivo para este tipo de inconvenientes, habituales en arqueros de alto rendimiento.

Por precaución, el cuerpo técnico decidió preservarlo de los amistosos ante Honduras e Islandia. Durante estos días continuará entrenándose con ciertas limitaciones, manteniendo la venda y la tablilla para acelerar la recuperación. En las primeras prácticas trabajó mayormente con los pies y evitó exigir la mano afectada, mientras la intensidad irá aumentando a medida que se acerque el debut.

En ese escenario, Lionel Scaloni empieza a mover piezas. Todo indica que Gerónimo Rulli tendría su oportunidad desde el arranque en el primer amistoso preparatorio, mientras que Juan Musso también aparece como una alternativa para sumar minutos antes del Mundial. La prioridad, de todos modos, es una sola: que el Dibu llegue al ciento por ciento para defender el arco argentino en el arranque de la Copa del Mundo.