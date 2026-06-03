Erika Domínguez informa, desde el corazón de Caucete, para todo el este sanjuanino

Hace 10 años inició su camino en la comunicación, justo en el momento de auge de los medios digitales en San Juan. Fue en una plataforma de alcance provincial donde hizo su primera experiencia y trabajó con el periodista Daniel Tejada a quien admira y reconoce como su mentor ya que de él tomo la rigurosidad periodística que defiende a ultranza. Esa fue, sin duda, la semilla que la hizo crecer y llegar a crear su propio diario digital “El Bastón”, en el centro de Caucete.

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La idea de hacer periodismo dentro de su departamento surgió cuando notó que era necesario dar a conocer todo lo que allí sucedía, que había un vacío informativo. Luego se extendió también a 25 de Mayo y otros departamentos lindantes con necesidades similares. Por aquel entonces, eran sólo ella y su pareja, los únicos que trabajaban para sacar adelante el medio y equiparse acorde a las necesidades tecnológicas actuales. En este momento son 8 personas –entre estudiantes de comunicación, periodistas deportivos y especialistas en redes-, quienes trabajan para contar con información diaria y de interés social.

“Haber trabajado con Daniel Tejada (reconocido por su labor en Canal 13, Diario de Cuyo y ahora Pelado Stream), me enseñó mucho porque es un profesional muy exigente del que uno puede absorber los conocimientos fundamentales del oficio. Eso me impulsó a querer replicar ese nivel de profesionalismo, pero con un enfoque estrictamente local en una comunidad que ha crecido mucho”, cuenta Erika.

El Bastón fue uno de los primeros medios digitales de Caucete en implementar transmisiones en vivo a través de Facebook Live para cubrir siniestros viales y hechos de último momento, marcando una diferencia real en la inmediatez. Así comenzó a acumular seguidores con una comunidad actual que supera los 110.000 sólo en esa plataforma.

Por supuesto que el uso de redes sociales es clave para atrapar lectores que se informan por Instagram u otras opciones. Además de la comunicación directa con los vecinos a través de WhatsApp, integrado como eje de su portada.

“Nuestros seguidores son todos orgánicos y me gusta remarcarlo porque ahora es muy fácil tener una página y comprar bots, pero en nuestro caso lo hemos generado de a poquito hasta lograr una linda comunidad”, indica.

También ha incorporado figuras y roles modernos dentro de la comunicación que permiten conocer de cerca el comportamiento de los lectores. Así cuenta con un encargado de engagement, entendiendo que la noticia hoy requiere recursos específicos para viralizar y se refiere a la interacción activa -likes, comentarios, compartidos- que demuestra que el público valora el contenido.

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El desafío de la cercanía

Para Erika, el periodismo en una sociedad donde "todos se conocen" tiene sus matices. Si bien la cercanía permite llegar rápido al lugar de los hechos, también implica el desafío de gestionar noticias que involucran a conocidos. Y en ese sentido se complica y se ganan enemigos.

Su trayectoria también está profundamente ligada a lo social. Antes de volcarse de lleno al diario, participaba activamente en la ONG "Caritas Felices", una faceta solidaria que ha integrado a la identidad de "El Bastón", convirtiendo al medio en un canal para colectas, incluso pedidos de oración, logrando que la comunidad se sienta contenida.

“Siempre que hay una actividad solidaria, estamos participando porque es algo que personalmente me gusta mucho hacer”. “Siempre que hay una actividad solidaria, estamos participando porque es algo que personalmente me gusta mucho hacer”.

Un oficio 24/7

A pesar de los desafíos económicos y la dificultad de competir por recursos financieros con los medios de la capital, Erika mantiene una dedicación de "24/7". “No tengo feriados ni fines de semana, porque necesitamos mantener la inmediatez y la cobertura de los temas que importan al este sanjuanino, desde la fe en la Difunta Correa hasta la realidad cotidiana del vecino caucetero”, agrega.