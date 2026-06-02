Debilidades y fortalezas de hacer periodismo en Iglesia, muy cerca de la gente y de la actividad minera

Diego Varela estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de San Juan y tuvo algunas experiencias en medios de la Capital sanjuanina, hasta que decidió regresar a Iglesia, su lugar de origen. La vida lo llevó a trabajar en minería durante tres años, pero no se resignó a dejar la profesión para la que se había formado y que lo hacía “muy feliz”. Así, junto a su mejor amigo, y ahora socio, Maxi Chávez (29), pusieron manos a la obra y fundaron Diario Libre en el que ambos escriben, se encargan de hace fotografía y contenido audiovisual. Al poco tiempo también crearon Andino Minning, otro diario digital dedicado exclusivamente a la actividad minera.

Semana del Periodista Daniel Perea, el comunicador que comenzó con la "patriada" a los 50 años y lleva 13 informando a todo Valle Fértil

Varela, apasionado por escribir y contar las cosas que pasan en su departamento en tono muy crítico, formó una familia cuando comenzaba la pandemia y no le quedaba otra alternativa que conseguir un trabajo más rentable que el periodístico. Así llegó a la mina Veladero donde trabajó tres años.

“Cuando volví me llamó la atención que el departamento no era la maravilla que yo veía cuando no vivía acá. Al contrario, había una realidad oscura, cruda que debía ser contada. Creo que por eso cuando creamos el diario se popularizó muchísimo en poco tiempo ya que contábamos lo bueno y lo malo”, asegura. “Cuando volví me llamó la atención que el departamento no era la maravilla que yo veía cuando no vivía acá. Al contrario, había una realidad oscura, cruda que debía ser contada. Creo que por eso cuando creamos el diario se popularizó muchísimo en poco tiempo ya que contábamos lo bueno y lo malo”, asegura.

Los periodistas de zonas alejadas, entre ellos Varela, sostienen que deben enfrentar desafíos únicos aunque también tienen ventajas. “Quizá la debilidad sea la distancia que nos separa de los centros gubernamentales de la Capital, pero nuestra fortaleza es que no tenemos tanta competencia directa ya que nuestro enfoque es totalmente local y muchas veces son los medios provinciales de mayor trayectoria quienes a menudo toman información nuestra”, agrega.

DIEGOIGLESIA4 Maxi y Diego, amigos y socios en el periodismo.

No caben dudas que la relación con la comunidad es el motor de esta profesión e Iglesia no es la excepción, al contrario los lectores funcionan de “informantes” que rápidamente envían al diario fotos y relatos de sucesos para que los periodistas se enteren rápidamente de lo que sucede. Algo muy valioso, más cuando son solo dos personas las que se encargan de todo.

Los cambios

La actividad minera tiene en el departamento norteño una gran influencia en la sociedad por lo que decidieron crear otro diario digital -Andino Mining-, que surgió de la necesidad de separar la noticia local de la información técnica y estratégica de la minería. Mientras que Diario Libre continúa con lo cotidiano sin descuidar la agenda parroquial, y todo aquello que le importa al vecino iglesiano.

“En la minería descubrimos un mundo que desconocíamos hasta que empezamos a participar de todos los eventos y ferias mineras en Buenos Aires, Chile, y por supuesto acá también. No caben dudas que es el futuro de San Juan y tenemos que estar presentes porque estamos ubicados en un lugar estratégico”, asegura.

Aún antes de diferenciar ambos medios, ya tenían la intención de hacer foco en la actividad minera, tanto que la Navidad del 2024 fue transmitida desde la mina Veladero. La idea fue conectar a los trabajadores con sus familias en una noche especial, con el impacto emocional y social que eso genera.

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Otro factor en el que ponen mucho énfasis son las historias de vida a través de una sección que denominan “Gente de mi pueblo", con identidad localista. Esto tiene un sentido especial porque la primera nota con la que inauguraron a fines de julio de 2024 fue precisamente con la historia de un lugareño.

Indudablemente que Maxi y Diego son ,además de periodistas, emprendedores que se adelantan a la demanda social. Se puede decir que tienen un presente exitoso y un futuro promisorio que Diego atribuye a los iglesianos, sus seguidores y fuentes de información permanente ya que hay mucho territorio por cubrir y no siempre están los medios para llegar a distintos puntos del departamento.