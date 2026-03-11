El banana bread es uno de los budines caseros más populares del mundo y se destaca por su textura húmeda y su intenso sabor a banana madura. Es una receta ideal para aprovechar frutas que ya están muy maduras y convertirlas en una merienda deliciosa y fácil de preparar. Con pocos ingredientes y sin necesidad de batidora, cualquiera puede hacerlo en casa.
Banana bread casero: la receta fácil con 5 ingredientes que cualquiera puede hacer
El banana bread clásico es un budín de banana húmedo y compacto, distinto al bizcochuelo tradicional que suele ser más aireado. Su secreto está en usar bananas bien maduras, que aportan dulzor natural y una textura suave. Por eso se volvió tan popular: es simple, económico y queda incluso más rico al día siguiente.
Ingredientes
- 3 bananas maduras grandes
- 2 huevos
- 1 taza de harina leudante
- ½ taza de azúcar
- 70 g de manteca derretida
Si querés darle un toque extra de sabor, también podés sumar vainilla, canela, nueces o chips de chocolate, aunque la receta clásica funciona perfecto sin agregados.
Paso a paso
- Precalentar el horno: llevarlo a 180 °C y enmantecar o forrar con papel manteca un molde de budín.
- Pisar las bananas: en un bowl, aplastarlas con un tenedor hasta formar un puré (pueden quedar pequeños pedacitos).
- Agregar huevos y azúcar: incorporarlos al puré y mezclar bien hasta integrar.
- Sumar la manteca derretida: agregarla tibia y revolver hasta que la mezcla quede homogénea.
- Incorporar la harina: añadir la harina leudante en dos partes, mezclando suavemente para no sobrebatir.
- Hornear: volcar la preparación en el molde y cocinar entre 40 y 55 minutos.
- Controlar la cocción: pinchar con un palillo; si sale con migas pero sin mezcla líquida, está listo.
- Dejar enfriar: esperar 10 a 15 minutos en el molde, desmoldar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de cortar.