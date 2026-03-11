miércoles 11 de marzo 2026

Tiempo de cocinar

Banana bread casero: la receta fácil con 5 ingredientes que cualquiera puede hacer

Este budín húmedo y dulce se volvió uno de los favoritos para la merienda y puede prepararse en casa con ingredientes simples.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El banana bread es uno de los budines caseros más populares del mundo y se destaca por su textura húmeda y su intenso sabor a banana madura. Es una receta ideal para aprovechar frutas que ya están muy maduras y convertirlas en una merienda deliciosa y fácil de preparar. Con pocos ingredientes y sin necesidad de batidora, cualquiera puede hacerlo en casa.

El banana bread clásico es un budín de banana húmedo y compacto, distinto al bizcochuelo tradicional que suele ser más aireado. Su secreto está en usar bananas bien maduras, que aportan dulzor natural y una textura suave. Por eso se volvió tan popular: es simple, económico y queda incluso más rico al día siguiente.

Ingredientes

  • 3 bananas maduras grandes
  • 2 huevos
  • 1 taza de harina leudante
  • ½ taza de azúcar
  • 70 g de manteca derretida

Si querés darle un toque extra de sabor, también podés sumar vainilla, canela, nueces o chips de chocolate, aunque la receta clásica funciona perfecto sin agregados.

Paso a paso

  • Precalentar el horno: llevarlo a 180 °C y enmantecar o forrar con papel manteca un molde de budín.
  • Pisar las bananas: en un bowl, aplastarlas con un tenedor hasta formar un puré (pueden quedar pequeños pedacitos).
  • Agregar huevos y azúcar: incorporarlos al puré y mezclar bien hasta integrar.
  • Sumar la manteca derretida: agregarla tibia y revolver hasta que la mezcla quede homogénea.
  • Incorporar la harina: añadir la harina leudante en dos partes, mezclando suavemente para no sobrebatir.
  • Hornear: volcar la preparación en el molde y cocinar entre 40 y 55 minutos.
  • Controlar la cocción: pinchar con un palillo; si sale con migas pero sin mezcla líquida, está listo.
  • Dejar enfriar: esperar 10 a 15 minutos en el molde, desmoldar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de cortar.
